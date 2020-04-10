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Воспользоваться кредитными каникулами сможет больше россиян

Правительство увеличило максимальный размер кредитов
Анна Еремина Анна Михеева
Изменились лимиты для тех, кто брал ипотеку /Екатерина Кузьмина / Ведомости

Подать заявку на кредитные каникулы смогут заемщики, бравшие ипотеку на сумму до 4,5 млн руб. в Москве, до 3 млн руб. – в Московской области, Санкт-Петербурге и Дальневосточном федеральном округе и до 2 млн руб. – в остальных регионах, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин (цитата по «РИА Новости»).

Сейчас кредитные каникулы доступны для заемщиков, чей кредит на ипотеку не превышал 1,5 млн руб., причем для всех регионов, следовало из опубликованного в понедельник постановления. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), таких кредитов было всего 32,4%. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в которое передает данные Сбербанк, доля ипотечных кредитов на сумму до 1,5 млн руб. составляет 48,8%.

Мишустин ничего не сказал про потребительские кредиты и кредитные карты, лимиты для которых установлены на уровне 250 000 и 100 000 руб. соответственно: в них «вписываются» более 70% кредитов, по данным обоих бюро.

Неизвестно, сохранилась ли максимальная сумма автокредитов, по которым заемщик имеет право обратиться в банк за каникулами (с 600 000 руб.). Под эти условия подпадало 44,8% автокредитов, по данным ОКБ, и 41% – по данным НБКИ.

Владимир Путин 8 апреля поручил расширить кредитные каникулы на большее число людей: «В марте я дал поручение предусмотреть для граждан каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Прошу правительство вернуться к данному вопросу и рассмотреть возможность расширения этой меры поддержки, чтобы она стала доступной для большего числа людей», – сказал президент на совещании с руководителями регионов по борьбе с коронавирусом.

Кому положены кредитные каникулы

К программе допущены люди с небольшими займами

«Для большинства граждан жилье – это долгосрочная и дорогая инвестиция. И временные трудности, которые связаны с распространением коронавируса, не должны мешать их планам по приобретению собственной квартиры или дома. Слишком много усилий и труда люди вкладывают в эту покупку», – заявил сегодня Мишустин (цитата по «Интерфаксу»).

Закон о кредитных каникулах вступил в силу 3 апреля. Согласно ему заемщики, чей доход снизился более чем на 30% по сравнению со средним значением в 2019 г., могут подать заявку в банк об отсрочке платежей на срок до шести месяцев. При этом правительство устанавливает предельную сумму кредита (при его выдаче), который может быть реструктурирован по этому закону.

Лимит в 1,5 млн руб. по ипотеке вызвал больше всего споров, поскольку по разным оценкам от 50 до 70% ипотечных заемщиков оказались отрезаны от возможности получить отсрочку платежей. 1,5 млн руб. было избрано как некий уровень, который покрывает средний размер выдачи ипотеки в большинстве российских субъектов, говорил замминистра финансов Алексей Моисеев телеканалу «Россия 24» (цитата по «Прайму»). «Конечно, в этот перечень входят и Москва, и Санкт-Петербург, и регионы Дальнего Востока. И, конечно, в этом смысле мы рассматриваем возможность увеличения данного порога для отдельно взятых субъектов», – говорил Моисеев.

О необходимости увеличения лимитов по ипотеке для кредитных каникул заявлял утром 8 апреля и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По информации, полученной партией в ходе анализа рынка ипотечного кредитования, 60% ипотечных кредитов в России составляют от 1,5 млн до 5 млн руб., указывал он.

В ходе обсуждения вопроса об увеличении лимитов по ипотеке предлагался вариант установления предельной суммы в 7 млн руб., для Москвы и в 5 млн руб. – для Санкт-Петербурга, рассказывали «Ведомостям» несколько человек, знающих ход обсуждения. Для Москвы порог по ипотечным кредитам может быть увеличен до 5–7 млн руб., по автокредитам по всей России – с 600 000 до 1 млн руб., цитировал 9 апреля «Интерфакс» председателя комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолия Аксакова: «Хотят по Москве лимит дать больше – до 7 млн руб. даже, возможно». Однако в итоге сумма была снижена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных