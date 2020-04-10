Воспользоваться кредитными каникулами сможет больше россиян

В ходе обсуждения вопроса об увеличении лимитов по ипотеке предлагался вариант установления предельной суммы в 7 млн руб., для Москвы и в 5 млн руб. – для Санкт-Петербурга, рассказывали «Ведомостям» несколько человек, знающих ход обсуждения. Для Москвы порог по ипотечным кредитам может быть увеличен до 5–7 млн руб., по автокредитам по всей России – с 600 000 до 1 млн руб., цитировал 9 апреля «Интерфакс» председателя комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолия Аксакова: «Хотят по Москве лимит дать больше – до 7 млн руб. даже, возможно». Однако в итоге сумма была снижена.