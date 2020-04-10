Воспользоваться кредитными каникулами сможет больше россиян

Воспользоваться кредитными каникулами сможет больше россиянПравительство увеличило максимальный размер кредитов
Подать заявку на кредитные каникулы смогут заемщики, бравшие ипотеку на сумму до 4,5 млн руб. в Москве, до 3 млн руб. – в Московской области, Санкт-Петербурге и Дальневосточном федеральном округе и до 2 млн руб. – в остальных регионах, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин (цитата по «РИА Новости»).
Сейчас кредитные каникулы доступны для заемщиков, чей кредит на ипотеку не превышал 1,5 млн руб., причем для всех регионов, следовало из опубликованного в понедельник постановления. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), таких кредитов было всего 32,4%. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в которое передает данные Сбербанк, доля ипотечных кредитов на сумму до 1,5 млн руб. составляет 48,8%.
Мишустин ничего не сказал про потребительские кредиты и кредитные карты, лимиты для которых установлены на уровне 250 000 и 100 000 руб. соответственно: в них «вписываются» более 70% кредитов, по данным обоих бюро.
Неизвестно, сохранилась ли максимальная сумма автокредитов, по которым заемщик имеет право обратиться в банк за каникулами (с 600 000 руб.). Под эти условия подпадало 44,8% автокредитов, по данным ОКБ, и 41% – по данным НБКИ.
Владимир Путин 8 апреля поручил расширить кредитные каникулы на большее число людей: «В марте я дал поручение предусмотреть для граждан каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Прошу правительство вернуться к данному вопросу и рассмотреть возможность расширения этой меры поддержки, чтобы она стала доступной для большего числа людей», – сказал президент на совещании с руководителями регионов по борьбе с коронавирусом.
«Для большинства граждан жилье – это долгосрочная и дорогая инвестиция. И временные трудности, которые связаны с распространением коронавируса, не должны мешать их планам по приобретению собственной квартиры или дома. Слишком много усилий и труда люди вкладывают в эту покупку», – заявил сегодня Мишустин (цитата по «Интерфаксу»).
Закон о кредитных каникулах вступил в силу 3 апреля. Согласно ему заемщики, чей доход снизился более чем на 30% по сравнению со средним значением в 2019 г., могут подать заявку в банк об отсрочке платежей на срок до шести месяцев. При этом правительство устанавливает предельную сумму кредита (при его выдаче), который может быть реструктурирован по этому закону.
Лимит в 1,5 млн руб. по ипотеке вызвал больше всего споров, поскольку по разным оценкам от 50 до 70% ипотечных заемщиков оказались отрезаны от возможности получить отсрочку платежей. 1,5 млн руб. было избрано как некий уровень, который покрывает средний размер выдачи ипотеки в большинстве российских субъектов, говорил замминистра финансов Алексей Моисеев телеканалу «Россия 24» (цитата по «Прайму»). «Конечно, в этот перечень входят и Москва, и Санкт-Петербург, и регионы Дальнего Востока. И, конечно, в этом смысле мы рассматриваем возможность увеличения данного порога для отдельно взятых субъектов», – говорил Моисеев.
О необходимости увеличения лимитов по ипотеке для кредитных каникул заявлял утром 8 апреля и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По информации, полученной партией в ходе анализа рынка ипотечного кредитования, 60% ипотечных кредитов в России составляют от 1,5 млн до 5 млн руб., указывал он.
В ходе обсуждения вопроса об увеличении лимитов по ипотеке предлагался вариант установления предельной суммы в 7 млн руб., для Москвы и в 5 млн руб. – для Санкт-Петербурга, рассказывали «Ведомостям» несколько человек, знающих ход обсуждения. Для Москвы порог по ипотечным кредитам может быть увеличен до 5–7 млн руб., по автокредитам по всей России – с 600 000 до 1 млн руб., цитировал 9 апреля «Интерфакс» председателя комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолия Аксакова: «Хотят по Москве лимит дать больше – до 7 млн руб. даже, возможно». Однако в итоге сумма была снижена.