За что банки готовы премировать вкладчиков

За что банки готовы премировать вкладчиковВыгодное банку поведение клиента мотивируют рублем
Несмотря на длительное падение процентных ставок, банки по-прежнему готовы добавлять к ставке вкладов 0,25–2 процентных пункта (п. п.) отдельным категориям клиентов. Внимательный вкладчик может получить бонус к ставке за счет активных операций по карте, оформления вклада онлайн или перевода зарплаты или пенсии в банк – те или иные надбавки предусмотрены у большинства крупных игроков. Но, соблазнившись на эти бонусы, нужно помнить: банк может забрать надбавку так же легко, как и предложить, если клиент не уследит и нарушит условия ее начисления.
С помощью надбавок к ставкам вкладов банк может привлечь новых клиентов и диверсифицировать источники фондирования, говорит директор рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства Юрий Ногин: зачастую такую диверсификацию надбавок банки представляют как заботу об интересах клиентов и индивидуальное уникальное предложение. При этом источником надбавок могут стать сокращение расходов банка за счет цифровых каналов продаж, определенные комиссии, в том числе от кросс-продажи других услуг, что особенно актуально для финансово-банковских групп, перечисляет он.
Поощрение транжир
Одно из наиболее популярных предложений – надбавка к ставке по вкладу или счету для активных пользователей банковских карт: чем больше операций проводит клиент по карте, тем выше процент по вкладу. Банкиры особенно щедры на такие надбавки – их размер может достигать 1,5–2 п. п. Но и тратить для этого нужно немало – обычно не менее 75 000 руб. в месяц.
Например,при подключении опции «Сбережения» клиенты ВТБ могут получать 0,5–1,5 п. п. надбавки в зависимости от размера трат по мультикарте за месяц. Максимальную надбавку – 1,5 п. п.– дают тем, кто потратит более 75 000 руб.
Повышенные проценты по вкладам транжирам также платят Альфа-банк, «Возрождение», «Русский стандарт» и др. Подробнее см. таблицу.
Источником таких доплат является интерчейндж – межбанковская комиссия, которую банк, обслуживающий торговую точку, платит банку – эмитенту карты, объясняет гендиректор агентства «Бизнесдром» Павел Самиев. Тот, в свою очередь, может поделиться частью этого дохода с клиентом и «мотивировать» его проводить больше операций.
При этом соблазнительный процент в большинстве банков начисляется только за месяц, следующий за тем, когда клиент совершает траты необходимого размера. Если в очередном месяце клиент тратит меньше положенного, ставка снова снижается до базовой.
Банк также может ограничить сумму средств на счете или вкладе, для которой будет действовать повышенная ставка. К примеру, ВТБ начисляет дополнительный доход на минимальный за месяц совокупный остаток на накопительных счетах и вкладах клиента в пределах 1,5 млн руб. Банк «Русский стандарт» в рамках акции «Процент плюс» доплачивает 0,5 п. п. за покупки от 20 000 руб. в месяц, но не более чем на сумму 500 000 руб., 1 п.п. – на остаток до 1 млн руб. при тратах выше 75 000 руб.
Совкомбанк дополнительно начисляет 1п. п. на вклады сроком от трех месяцев и на сумму до 1,5 млн руб., если клиент оплачивает более пяти покупок или тратит более 10 000 руб. в месяц с помощью карты «Халва».
Надбавка для инвестора
Не менее охотно банки доплачивают и за оформление инвестиционных продуктов вместе с вкладом – например, договора инвестиционного или накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ соответственно) или договора доверительного управления. За это банк может доплатить до 2 п. п. к ставке вклада. Однако нужно учесть,что при досрочном расторжении инвестиционного договора банки обычно лишают клиента надбавок к вкладу.
«Как правило, максимальная сумма депозитов, открытие которых возможно при оформлении инвестиционно-страховых продуктов, ограничена и зависит от суммы, которую клиент размещает в программе страхования или инвестирует», – говорит руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка Максим Степочкин.
Банк «Возрождение», к примеру, по вкладу «Надежная защита» предлагает ставку 7,3–7,4% годовых (в зависимости от срока). Чтобы открыть его, нужно одновременно заключить на имя вкладчика договор НСЖ в офисе банка. При этом повышенная ставка начинает действовать спустя 14 календарных дней с заключения договора страхования жизни – это так называемый «период охлаждения», когда можно расторгнуть договор и вернуть уплаченную премию. Когда этот срок истекает, банк проводит перерасчет процентов, начисленных с даты открытия вклада, до повышенной ставки. Если же расторгнуть договор страхования раньше, ставка по вкладу составит только 5,2–5,25% годовых.
«Открытие» начисляет дополнительно от 0,25 до 2 п. п. к базовым 4,88–5,73% годовых по вкладу «Открытый» в зависимости от типа инвестиционного продукта, а также его доли в портфеле сбережений (к примеру, договора НСЖ или ИСЖ или доверительного управления). Клиент может сам определить, какую часть средств направить в инвестиционный продукт. Но в случае расторжения хотя бы одного из инвестиционных договоров в течение 30 календарных дней со дня открытия вклада банк снизит ставку до базовой.
В случае с инвестиционными продуктами банк в любом случае зарабатывает на комиссионных от их продаж, поэтому может позволит себе предложить надбавку к ставке по вкладу, указывает Самиев.
Приманка для пенсионеров
Банки нередко предлагают надбавки к базовым депозитам для пенсионеров: в среднем 0,1–0,3 п. п. Но, как правило,получить повышенную ставку могут только клиенты, получающие пенсию в банке.
«Почта банк», к примеру, доплачивает 0,25 п. п. к ставке по всем вкладам базовой линейки («Капитальный», «Доходный», «Пенсионный») при условии поступления пенсии на сберегательный счет. Банк «Восточный» прибавляет 0,3 п. п. к ставке базовых вкладов при перечислении пенсии, Дом.РФ – 0,1 п. п.
Некоторые банки выплачивают надбавки пенсионерам к ставкам отдельных вкладов: например, банк «Зенит» выплачивает дополнительно 0,25 п. п. к ставке вкладов «Высокий доход» и «Пополняемый доход +»,«Ак барс» – 0,2 п. п. к ставке вкладов «Просто накопить», «Просто преумножить», «Просто поймать момент» и «Просто управлять».
У отдельных банков есть и специальные вклады для пенсионеров – например, у Сбербанка и «Уралсиба». Но их доходность не всегда лучше базовых вкладов в тех же банках: ставка трехлетнего пополняемо-отзывного вклада «Пенсионный бонус» в Сбербанке составляет 3,5% без капитализации. Кроме того, люди старшего возраста и пенсионеры могут открыть в Сбербанке базовые депозиты даже на минимальную сумму под максимальный процент для заданного срока вложений: по вкладу «Сохраняй» от 1000 руб. – 3,1–4,5% годовых в зависимости от срока вместо 2,7–4,1% для остальных вкладчиков.
«СМП банк" прибавляет 0,25 п. п. к ставке по вкладам «Все просто», «Все удобно» и «Все возможно» клиентам с действующей зарплатной картой банка. А «Тинькофф» доплачивает 0,5 п. п. за пополнение вклада сроком более года тем клиентам, кто получает зарплату в банке в течение 60 дней до пополнения вклада. Правда, и надбавка действует не весь срок,а только первые 60 дней.
Пенсионеры, зарплатные клиенты – это те категории клиентов, средства которых будут поступать на счета регулярно, по понятному графику, плюс в будущем им можно предложить дополнительные продукты и нарастить маржу за счет этого, объясняет щедрость банков Самиев.
Бонус для домоседов и новичков
Банки готовы «вознаградить» клиента, если тот откроет депозит дистанционно – через интернет-банк или мобильный банк. За это можно заработать дополнительно 0,05–0,5 п. п. к ставке по вкладу (по сравнению с оформлением вклада в отделении). Такие предложения можно найти у ВТБ, Альфа-банка, Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), банков «Уралсиб», Дом.РФ, «Ренессанс кредит» и др.
Это стимулирует клиентов использовать для операций с вкладами дистанционные сервисы и в то же самое время повышает лояльность пользователей, которые получают особые условия для размещения средств, говорит исполнительный директор банка «Ренессанс кредит» Яна Безруких.
Например, за оформление онлайн банк «Зенит» доплачивает 0,25 п. п. к ставке по вкладам «Высокий доход» и «Пополняемый доход +». Банк «Санкт-Петербург» доплачивает 0,4 п. п. при оформлении вкладов «Стратег online» и «Рантье online». «СМП банк» начисляет дополнительные 0,25 п. п. к ставке вкладов «Все просто», «Все удобно» и «Все возможно» за оформление онлайн.
Банк «Восточный» готов начислить дополнительно 0,5 п. п. к ставке по любым рублевым вкладам, но для этого нужно перевести средства из другого банка.
Повышенная доходность вложений позволяет банку привлечь новую аудиторию. Например, Райффайзенбанк новичкам предлагает накопительный счет «Взлет», где ставка на 2 п. п. выше, чем по счету для действующих клиентов, – «Выгодное решение»: 7% против 5% годовых. Но начисляется повышенная ставка только на сумму от 300 000 до 500 000 руб. На превышение будет начислять также 5%, а на меньший остаток – только 4%.
Наконец, есть и те, кто готов премировать постоянных клиентов за «верность». Например, «Абсолют банк» прибавляет 0,15 п. п. к вкладу «Абсолютный максимум +» при первой, второй и третьей пролонгации (кроме вкладов сроком 181 день).
Чаще всего надбавки к ставкам разного вида не суммируются, за исключением доплаты за активное использование банковских карт.