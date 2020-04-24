За что банки готовы премировать вкладчиков

У отдельных банков есть и специальные вклады для пенсионеров – например, у Сбербанка и «Уралсиба». Но их доходность не всегда лучше базовых вкладов в тех же банках: ставка трехлетнего пополняемо-отзывного вклада «Пенсионный бонус» в Сбербанке составляет 3,5% без капитализации. Кроме того, люди старшего возраста и пенсионеры могут открыть в Сбербанке базовые депозиты даже на минимальную сумму под максимальный процент для заданного срока вложений: по вкладу «Сохраняй» от 1000 руб. – 3,1–4,5% годовых в зависимости от срока вместо 2,7–4,1% для остальных вкладчиков.