Как россияне будут платить налог с процентов по вкладам и облигациям

Предложения президента оформлены в виде поправок к ранее принятому в первом чтении другому законопроекту, который будет вынесен на второе чтение во вторник, 31 марта. Согласно новой версии законопроекта, внесенной группой депутатов во главе с председателем Комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым, НДФЛ по ставке 13% будет взиматься с суммы процентов по всем вкладам и счетам в российских банках гражданина, которая превышает доход в размере ключевой ставки с 1 млн рублей. При нынешней ключевой ставке (6% годовых) налогом будут облагаться доходы от вкладов, превышающие 60 000 руб. в год, следует из текста законопроекта.