Бизнес-омбудсмен просит Белоусова и Набиуллину упростить кредитование под 2%Предприниматели жалуются на правила госпрограммы
Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину расширить лимиты по госпрограмме льготного кредитования под 2% на поддержку занятости и решить ряд проблем, с которыми сталкиваются предприниматели при попытках воспользоваться программой. «Ведомости» ознакомились с письмом Титова регулятору, его подлинность подтвердил представитель бизнес-омбудсмена. Условия программы утверждает правительство: Титов направлял аналогичное письмо первому вице-премьеру Андрею Белоусову.
Банк России изучит письмо после его получения, говорит представитель регулятора, а так как госпрограмма относится к компетенции правительства, ЦБ обсудит изложенные в письме вопросы с ним. Представитель Белоусова переадресовал запрос «Ведомостей» в Минэкономразвития.
Госпрограмма поддержки компаний пострадавших от коронавируса отраслей оказалась более действенной, чем программа льготных кредитов под 0%, но контрольная закупка службы бизнес-омбудсмена выявила ряд проблем и барьеров для бизнеса, говорится в письме.
Как работает программа
Госпрограмма заработала с 1 июня. Получить такой кредит могут предприятия пострадавших от коронавируса отраслей и социально ориентированные НКО. Размер кредита рассчитывается по единой формуле: количество сотрудников, умноженное на МРОТ (12 130 руб.) и умноженное на 6 месяцев. Конечная ставка для потребителей составит 2%, остальное субсидирует государство. Если в течение всего срока действия программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от текущей штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны, эти расходы возьмет на себя государство. Срок погашения кредита – 1 апреля 2021 г. Лимит программы – 250 млрд руб., 85% от суммы кредита гарантированы ВЭБом.
В понедельник власти решили увеличить размер программы с 250 до 350 млрд руб., но этого мало, считает бизнес-омбудсмен, считая необходимым еще увеличить его. Если будут сняты те барьеры и неточности, о которых пишет Титов, то 350 млрд руб. будет, конечно, мало, уверена руководитель экспертного центра при уполномоченном Анастасия Алехнович.
Этих барьеров несколько. Так, говорится в письме, существенное количество отказов в выдаче кредита происходит без объяснения причин и возможности оспорить вывод или предоставить объяснения. Контрольная закупка показала, что в 56% отказов причины не объясняются.
Другая проблема – отсутствие прозрачных условий списания задолженности в случае невозможности предпринимателем исполнить требования по числу сотрудников. Сейчас, согласно постановлению правительства, если численность персонала в течение базового периода кредитного договора составила менее 80% докризисной (за базу берется 1 июня), заемщик гасит кредит по стандартной ставке банка. В ряде случаев, пишет Титов, при несоблюдении условий по численности (увольнение по собственному желанию, декрет, переезд) – процент по кредиту вырастает, причем ставка может быть не определена в договоре, и на практике составить минимум 12–15% годовых.
Следующее препятствие – навязывание предпринимателям рискованных для них условий кредита. В банках Архангельской области, приводит пример Титов, для получения кредита предприниматели должны подписывать заявление о присоединении к общим условиям кредитования, в соответствии с которыми предприниматель может попасть в ситуацию, когда ему придется платить за кредит по основной ставке 15% даже при соблюдении условий по занятости.
Проблемой является и невозможность в ряде случаев соблюсти условие по сохранению численности сотрудников в 80–90%, если в качестве подтверждения берутся данные из сдаваемой в ПФР отчетности. Она включает в себя абсолютно всех – работников в постоянном штате и тех, кто проработал хотя бы один день в месяц. Особенно сложно соблюдать численность сотрудников компаниям, чья деятельность носит сезонный характер, например, курортным отелям, которые набирают штат только в сезон. Однако госпрограмма предусматривает поддержание постоянной численности каждый месяц пользования кредитными деньгами, пишет Титов, что фактически лишает сезонных предпринимателей этой меры поддержки.
Барьером может стать даже соблюдение условия по сохранению средней зарплаты сотрудников не меньше МРОТ, пишет Титов. Предприниматели, пишет бизнес-омбудсмен, опасаются, что если при проверке этого условия будут учитываться работники, которых бизнес набирает для отдельных небольших работ или же будут учитываться работники на неполной ставке, то условие соблюдено не будет. Например, нанимаемым сантехникам или садовникам для выполнения определенных работ оплачивается фактически проделанная работа в размере ниже МРОТ, пишет Титов.
При расчете суммы кредита не всегда корректно применяются коэффициенты к МРОТ. Банк применяет коэффициент по месту регистрации предпринимателя. Складывается ситуация, отмечается в письме, когда предприниматель зарегистрирован в Архангельске, а деятельность ведет в Северодвинске (30 минут езды). Банк при расчете кредита берет коэффициент 1,7 к МРОТ по месту регистрации предпринимателя, хотя персонал работает в Северодвинске, где коэффициент уже 2,2.
Минэкономразвития, ответственное за программу, пока не ответило на запрос «Ведомостей».