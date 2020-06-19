Бизнес-омбудсмен просит Белоусова и Набиуллину упростить кредитование под 2%

Как работает программа

Госпрограмма заработала с 1 июня. Получить такой кредит могут предприятия пострадавших от коронавируса отраслей и социально ориентированные НКО. Размер кредита рассчитывается по единой формуле: количество сотрудников, умноженное на МРОТ (12 130 руб.) и умноженное на 6 месяцев. Конечная ставка для потребителей составит 2%, остальное субсидирует государство. Если в течение всего срока действия программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от текущей штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны, эти расходы возьмет на себя государство. Срок погашения кредита – 1 апреля 2021 г. Лимит программы – 250 млрд руб., 85% от суммы кредита гарантированы ВЭБом.