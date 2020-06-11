Предприниматели проверили, как банки выдают кредиты под 2%

Крупнейший российский банк уже спустя неделю после старта программы столкнулся с тем, что заявки от клиентов в полтора раза превысили его лимит по программе (95 млрд руб): к 8 июня в Сбербанк подано более 70 000 заявок более чем на 175 млрд руб., а одобрено около 50 000 договоров на сумму около 80 млрд руб. Сбербанк уже обратился к коллегам из правительства с просьбой рассмотреть возможность увеличения лимита по этой программе, рассказывал зампред правления Анатолий Попов. ВТБ уже выдает кредиты под 2% годовых, отчитывался банк: их уже получили обувные магазины Zenden и Rendez-Vous, торговая сеть одежды Finn Flare, отель Akyan St. Petersburg и др. В первый день работы программы клиенты подписали с банком соглашений почти на 4 млрд руб.