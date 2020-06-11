Предприниматели проверили, как банки выдают кредиты под 2%Программа работает, но нуждается в корректировке
Предприниматели в 38 регионах попытались получить льготные кредиты под 2% на поддержку занятости в Сбербанке, ВТБ, Россельхозбанке, МСП-банке и Промсвязьбанке. Служба бизнес-омбудсмена Бориса Титова опросила порядка 200 предпринимателей о результатах.
Результаты контрольной закупки показали, что из 182 поданных заявок банки одобрили 67 (37%), 84 (46%) еще рассматриваются и по 31 (17%) получен отказ. Но если банк отказывается рассматривать заявление, то без объяснения причин, показали результаты опроса: по 57% заявкам было отказано без объяснения причины, 37% заявок не подходили под условия программы, еще 7% – прочее. К прочему относится, например, случай, когда Россельхозбанк в Воронежской области отказал в кредите, сославшись на отсутствие механизма выдачи кредита по данной мере поддержки.
Как работает программа
Госпрограмма заработала с 1 июня. Получить такой кредит могут предприятия пострадавших от коронавируса отраслей и социально ориентированные НКО. Размер кредита рассчитывается по единой формуле: количество сотрудников, умноженное на МРОТ (12 130 руб.) и умноженное на 6 месяцев. Конечная ставка для потребителей составит 2%, остальное субсидирует государство. Если в течение всего срока действия программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от текущей штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны, эти расходы возьмет на себя государство. Срок погашения кредита – 1 апреля 2021 г. Лимит программы – 250 млрд руб. таких кредитов, 85% от суммы кредита гарантированы ВЭБом.
Среди причин отказа, относящихся к категории «не подходят по условиям», бизнесмены называли несколько: не тот классификатор экономической деятельности (в том числе выручка по дополнительным видам деятельности, если она признана пострадавшей, должна быть более 40% от общей), в штате всего один сотрудник, просроченная задолженность по оплате иного кредита (даже незначительная), снижение численности сотрудников в апреле.
В основном же отказы по заявкам даются без объяснений или в устном режиме сообщается о «неблагонадежности» клиента, показали результаты опроса.
Служба бизнес-омбудсмена выделила основные проблемы первого этапа контрольной закупки:
• Отсутствие прозрачных условий в случае невозможности выполнить требования.
• Отсутствие понятного и открытого механизма расчета сумм кредитов, лимитов выдачи банками кредитов. Например, пишет служба бизнес-уполномоченного, у банка лимит 10 млн руб. на заявку, у предпринимателя числится более 100 сотрудников. Кредит не может быть получен, потому что сумма кредита изначально рассчитана на численность 88 человек. При этом организации нужно сохранить численность 80–90% от 134 человек (в данном случае банк предложил предпринимателю подождать до 18 июня).
• Существенное количество отказов в выдаче кредита без объяснения причин и возможности представить объяснения или оспорить данный вывод.
• Небольшое количество банков на сегодняшний день работают по данной программе (к примеру, не участвуют Альфа-банк, «Открытие»). К тому же пакет документов для получения кредита существенно отличается от банка к банку: в РСХБ в нем до 30 пунктов, а в Сбербанке и ВТБ – 5–6. «Ведомости» направили запрос в РСХБ.
Крупнейший российский банк уже спустя неделю после старта программы столкнулся с тем, что заявки от клиентов в полтора раза превысили его лимит по программе (95 млрд руб): к 8 июня в Сбербанк подано более 70 000 заявок более чем на 175 млрд руб., а одобрено около 50 000 договоров на сумму около 80 млрд руб. Сбербанк уже обратился к коллегам из правительства с просьбой рассмотреть возможность увеличения лимита по этой программе, рассказывал зампред правления Анатолий Попов. ВТБ уже выдает кредиты под 2% годовых, отчитывался банк: их уже получили обувные магазины Zenden и Rendez-Vous, торговая сеть одежды Finn Flare, отель Akyan St. Petersburg и др. В первый день работы программы клиенты подписали с банком соглашений почти на 4 млрд руб.
В целом госпрограмма поддержки бизнеса работает и востребована у предпринимателей, отмечает служба бизнес-омбудсмена. Но предприниматели не уверены в возможности сохранить численность сотрудников в будущем периоде. Кроме того, в механизме отсутствуют понятные и открытые правила реализации этой меры поддержки.
«Ведомости» направили запрос в Минэкономразвития.
Что думает бизнес
Среди всех (в основном не слишком эффективных) мер поддержки, предложенных бизнесу, эта потенциально может сработать, считает президент группы компаний «Диана» Дмитрий Несветов, поскольку основные проблемы предпринимателей после двух с половиной месяцев ограничений – недостаток оборотных средств и дополнительные траты на соблюдение всех текущих санитарных норм, отмечает он.
Но традиционно стоит вопрос о том, как мера в итоге будет работать, как поведут себя банки, поскольку у них свои риски, подчеркивает Несветов. Некоторые трудности уже заметны: банки долго проверяют предпринимателей на предмет прежних задолженностей, а также дополнительно перестраховываются и требуют, чтобы каждый из учредителей компании давал личное поручительство. Это чрезмерная страховка и высокие риски для получателей кредита, считает он: банк, используя свои критерии, может отказать получателю, оценив его как неблагонадежного. И пока не совсем ясно, как банки будут оценивать выполнение условий по невозвратности кредита.
Эта мера поддержки – одна их главных для предпринимателей, говорит совладелец сети книжно-канцелярских магазинов «Леонардо», председатель Костромского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Аббакумов: многие хотят мерой воспользоваться, потому банки не всегда справляются с числом желающих. Но у программы большой потенциал, считает он: сохранить персонал, чтобы кредит был невозвратным, сейчас непросто, но бизнес готов брать на себя риски. Основной вопрос тут – насколько быстро будет восстанавливаться экономика, замечает Аббакумов: если страна войдет в стагнацию, тогда уже вопрос выплаты одного кредита в принципе стоять не будет, поскольку компании столкнутся с массовыми неплатежами и банкротствами.
Программа кредитования бизнеса под 2% с первых дней реализуется банками лучше, чем, например, программа по льготным кредитам на зарплату под 0%. В апреле министр экономического развития Максим Решетников методом «тайного покупателя» проверил работу банков по работе с пострадавшими от пандемии компаниями и убедился в сложностях получения беспроцентного кредита на зарплату. «Предприниматели жалуются на отказы и ограничения при рассмотрении их заявок. Решил проверить это лично. Позвонил в два крупнейших банка. В одном оператор горячей линии ответил, что правительство якобы еще не подписало постановление. В другом пообещали выдать кредит, но... в мае», – описывал свой опыт министр.