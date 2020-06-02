Поможет ли антикризисная поддержка малому и среднему бизнесу России

Поможет ли антикризисная поддержка малому и среднему бизнесу РоссииКакие риски несут меры, объявленные правительством и президентом
Эпидемия COVID-19 и меры по снижению заболеваемости резко снизили потребление товаров и услуг. Сильнейший удар нанесен малому и среднему бизнесу (МСП): резко упала выручка, но сохранилась обязанность платить зарплату, гасить кредиты, рассчитываться с контрагентами. Возник серьезный кассовый разрыв, увеличивается число компаний, допускающих просрочку платежей.
По оценкам экспертов РАНХиГС и Института Гайдара, волна банкротств в цепочке поставок при наименее благоприятном сценарии может затронуть более 67% всех компаний и индивидуальных предпринимателей, а их оборот в апреле – мае 2020 г. мог сократиться на 77% в сравнении с предыдущими месяцами.
Правительство и президент предложили меры поддержки малых и средних предприятий:
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