Поможет ли антикризисная поддержка малому и среднему бизнесу России

По оценкам экспертов РАНХиГС и Института Гайдара, волна банкротств в цепочке поставок при наименее благоприятном сценарии может затронуть более 67% всех компаний и индивидуальных предпринимателей, а их оборот в апреле – мае 2020 г. мог сократиться на 77% в сравнении с предыдущими месяцами.