Как государство может бесплатно помочь бизнесу

Как государство может бесплатно помочь бизнесуДля этого чиновники должны встать на место предпринимателей
Правительство объявляет о все новых мерах и планах поддержки экономики, в том числе налоговых послаблениях. Со слов чиновников, их стоимость исчисляется уже сотнями миллиардов рублей, и чем больше растет эта сумма, тем более странным выглядит игнорирование простых и очевидных способов поддержать бизнес и население. Многие из них не требуют от государства ни денег, ни усилий и даже напротив – избавят чиновников от лишней работы. Достаточно включить воображение и поставить себя на место человека по другую сторону границы, отделяющей чиновника от предпринимателя.
Отдать чужое
Глобальная боль малого и среднего бизнеса – это кассовый разрыв. У бизнеса денег мало или нет совсем. Чтобы помочь, государство готово дать взаймы (подождать с налогами), но само почему-то долги не торопится отдавать! Речь о переплате налогов, явной и неявной. А возврат этих денег помог бы бизнесу и людям продержаться в кризис. Есть немало способов сделать это и немало налогоплательщиков, которые никак не дождутся своих денег. Государство могло бы: