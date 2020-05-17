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Как государство может бесплатно помочь бизнесу

Для этого чиновники должны встать на место предпринимателей
Дмитрий Костальгин , управляющий партнер Taxadvisor
TASS

Правительство объявляет о все новых мерах и планах поддержки экономики, в том числе налоговых послаблениях. Со слов чиновников, их стоимость исчисляется уже сотнями миллиардов рублей, и чем больше растет эта сумма, тем более странным выглядит игнорирование простых и очевидных способов поддержать бизнес и население. Многие из них не требуют от государства ни денег, ни усилий и даже напротив – избавят чиновников от лишней работы. Достаточно включить воображение и поставить себя на место человека по другую сторону границы, отделяющей чиновника от предпринимателя.

Отдать чужое

Глобальная боль малого и среднего бизнеса – это кассовый разрыв. У бизнеса денег мало или нет совсем. Чтобы помочь, государство готово дать взаймы (подождать с налогами), но само почему-то долги не торопится отдавать! Речь о переплате налогов, явной и неявной. А возврат этих денег помог бы бизнесу и людям продержаться в кризис. Есть немало способов сделать это и немало налогоплательщиков, которые никак не дождутся своих денег. Государство могло бы:

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных