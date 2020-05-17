Как государство может бесплатно помочь бизнесу

Правительство объявляет о все новых мерах и планах поддержки экономики, в том числе налоговых послаблениях. Со слов чиновников, их стоимость исчисляется уже сотнями миллиардов рублей, и чем больше растет эта сумма, тем более странным выглядит игнорирование простых и очевидных способов поддержать бизнес и население. Многие из них не требуют от государства ни денег, ни усилий и даже напротив – избавят чиновников от лишней работы. Достаточно включить воображение и поставить себя на место человека по другую сторону границы, отделяющей чиновника от предпринимателя.