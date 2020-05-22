Почему десятки тысяч компаний лишились государственной поддержки

Малые и средние компании из перечня пострадавших отраслей получили отсрочку в уплате налогов (за исключением НДС) и по страховым взносам, в погашении кредитов и арендных платежах. Более того, им полностью спишут налоги, кроме НДС, и взносы за II квартал. На помощь малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей правительство выделило из резервного фонда более 81,1 млрд руб. Всего поддержка экономики оценивается в 2,1 трлн руб.