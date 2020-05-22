Почему десятки тысяч компаний лишились государственной поддержки

Почему десятки тысяч компаний лишились государственной поддержкиОтбор наиболее пострадавших компаний оказался слишком формальным
Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики утвердила список из 39 отраслей, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции: авиа- и автоперевозки, организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная и туристическая деятельность, спорт, гостиничный бизнес, общественное питание, предоставление бытовых услуг населению и др.
Малые и средние компании из перечня пострадавших отраслей получили отсрочку в уплате налогов (за исключением НДС) и по страховым взносам, в погашении кредитов и арендных платежах. Более того, им полностью спишут налоги, кроме НДС, и взносы за II квартал. На помощь малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей правительство выделило из резервного фонда более 81,1 млрд руб. Всего поддержка экономики оценивается в 2,1 трлн руб.
Однако опрос Центра стратегических разработок показал: на 75% респондентов (компаний) господдержка не распространяется по формальным основаниям, хотя большинству из них она нужна. Многие предприятия, которые имеют право на получение господдержки, получили отказ. Помощью от государства смогли воспользоваться только 10% опрошенных компаний.