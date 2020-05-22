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Почему десятки тысяч компаний лишились государственной поддержки

Отбор наиболее пострадавших компаний оказался слишком формальным
Светлана Ковалевская , ведущий эксперт сервиса «Актион бухгалтерия» (входит в группу «Актион-МЦФЭР»)
Евгений Разумный / Ведомости

Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики утвердила список из 39 отраслей, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции: авиа- и автоперевозки, организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная и туристическая деятельность, спорт, гостиничный бизнес, общественное питание, предоставление бытовых услуг населению и др.

Малые и средние компании из перечня пострадавших отраслей получили отсрочку в уплате налогов (за исключением НДС) и по страховым взносам, в погашении кредитов и арендных платежах. Более того, им полностью спишут налоги, кроме НДС, и взносы за II квартал. На помощь малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей правительство выделило из резервного фонда более 81,1 млрд руб. Всего поддержка экономики оценивается в 2,1 трлн руб.

Однако опрос Центра стратегических разработок показал: на 75% респондентов (компаний) господдержка не распространяется по формальным основаниям, хотя большинству из них она нужна. Многие предприятия, которые имеют право на получение господдержки, получили отказ. Помощью от государства смогли воспользоваться только 10% опрошенных компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных