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До половины рестораторов могут не пережить самоизоляции

Отрасль пока не получила адекватной господдержки
Татьяна Романова
Алексей Майшев / РИА Новости

С 12 мая в России начинается поэтапный выход из режима ограничений, объявил накануне президент России Владимир Путин.

Общественное питание, одна из самых пострадавших от режима самоизоляции отраслей, будет восстанавливать работу последним. По опубликованному 8 мая плану Роспотребнадзора, всего будет три этапа выхода из режима самоизоляции –  общепит заработает лишь на третьем. В Москве режим самоизоляции действует до 31 мая.

К середине лета около 40–50% всех заведений общепита могут не открыться, так как не получили адекватной помощи от государства, прогнозирует президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. Многие люди из самоизоляции выйдут с паранойей, будут бояться заразиться, так что клиентов у рестораторов не будет еще месяца два-три, добавляет исполнительный директор Restcon Андрей Петраков. 

Сейчас 77% предприятий питания не работают, 23% продолжают существовать в режиме доставки, более 50% сотрудников сокращено, констатирует он. А подготовленные 21 апреля Роспотребнадзором рекомендации, как работать общепиту в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, предусматривающие поэтапное открытие заведений, похоронят бизнес окончательно, опасается Бухаров. 

Как помогали общепиту

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных