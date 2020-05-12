До половины рестораторов могут не пережить самоизоляции

К середине лета около 40–50% всех заведений общепита могут не открыться, так как не получили адекватной помощи от государства, прогнозирует президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. Многие люди из самоизоляции выйдут с паранойей, будут бояться заразиться, так что клиентов у рестораторов не будет еще месяца два-три, добавляет исполнительный директор Restcon Андрей Петраков.