До половины рестораторов могут не пережить самоизоляции

До половины рестораторов могут не пережить самоизоляцииОтрасль пока не получила адекватной господдержки
С 12 мая в России начинается поэтапный выход из режима ограничений, объявил накануне президент России Владимир Путин.
Общественное питание, одна из самых пострадавших от режима самоизоляции отраслей, будет восстанавливать работу последним. По опубликованному 8 мая плану Роспотребнадзора, всего будет три этапа выхода из режима самоизоляции – общепит заработает лишь на третьем. В Москве режим самоизоляции действует до 31 мая.
К середине лета около 40–50% всех заведений общепита могут не открыться, так как не получили адекватной помощи от государства, прогнозирует президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. Многие люди из самоизоляции выйдут с паранойей, будут бояться заразиться, так что клиентов у рестораторов не будет еще месяца два-три, добавляет исполнительный директор Restcon Андрей Петраков.
Сейчас 77% предприятий питания не работают, 23% продолжают существовать в режиме доставки, более 50% сотрудников сокращено, констатирует он. А подготовленные 21 апреля Роспотребнадзором рекомендации, как работать общепиту в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, предусматривающие поэтапное открытие заведений, похоронят бизнес окончательно, опасается Бухаров.