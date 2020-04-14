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Крупнейшие рестораторы решили взять спасение отрасли на себя

Они договорились о тактике борьбы с недружественными арендодателями
Татьяна Романова Антон Филатов
Максим Стулов / Ведомости

Продление режима самоизоляции для борьбы с коронавирусом и отсутствие помощи правительства уже привели к катастрофическим последствиям для ресторанной отрасли. Такое заявление содержится в «Декларации солидарности бизнес-сообщества по вопросам аренды в период борьбы с пандемией и восстановительный период». Ее подготовила Федерация рестораторов и отельеров (ФРИО). Текст декларации размещен на странице Декларацияресторан.рф.

Декларация – это необходимость, пояснил президент ФРИО Игорь Бухаров: вопрос аренды критичен для дальнейшего существования большинства рестораторов, но, к сожалению, почти всегда диалог с арендодателем проходит далеко не в партнерской форме.

Декларацию подписали уже более 200 владельцев крупнейших ресторанных сетей по всей России: Аркадий Новиков (Novikov Group), Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко («Росинтер ресторантс холдинг»), Борис Зарьков (White Rabbit Family), Андрей Деллос (Maison Dellos), Алексей Васильчук (Restart Vasilchuk Brothers), Александр Колобов, (ГК «Шоколадница»), Сергей Миронов (Мясо & рыба), Гела Церцвадзе (GG Group), Анастасия Татулова («АндерСон») и проч. 

Свою подпись на момент публикации материала «Ведомостям» подтвердили Васильчук, Колобов, Миронов, Ордовский-Танаевский Бланко, Новиков. Подписать декларацию предлагается и рестораторам, и арендодателям.

Что хотят подписавшиеся под декларацией рестораторы: 

  1. В период вынужденной остановки деятельности общепита отменить арендную плату и связанных с ней платежей (кроме потребленных коммунальных услуг).

  2. Предприятиям, которые продолжают работать только на доставку, установить арендную плату в виде процента от выручки, но не более 10%.

  3. После прекращения режима повышенной готовности, с момента возобновления деятельности ресторана установить на год арендную ставку в виде процента от оборота.

  4. Подписавшиеся под декларацией участники рынка не могут обсуждать и заключать договоры аренды по помещениям, где работают другие рестораторы на дату подписания декларации.

  5. Подписавшиеся под декларацией рестораторы обязаны информировать отрасль о расторжениях договоров из-за отказа арендодателя пересмотреть условия аренды.

В отрасли более 125 000 точек общественного питания, из них 86 000 – рестораны, кафе и бары, всего трудоустроено 1,2–1,3 млн человек, говорилось в межотраслевом письме компаний сферы услуг в правительство России от 7 апреля. Выручка ресторанов и кафе упала до 80% и падение ускоряется, пояснял Бухаров. По его мнению, если поддержки не будет, отрасль ждут банкротства: необходимы мораторий на арендные платежи и 60 млрд руб. субсидий на зарплату. 

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Решение о закрытии общественных мест, в том числе и ресторанов, принято 28 марта  президентом Владимиром Путиным, напоминает Миронов. Это, по его мнению, обстоятельство непреодолимой силы. 3 апреля вышло постановление правительства об отсрочках по аренде для бизнеса, но отсрочка действует до 2021 г., а потом всем рестораторам придется платить по существующим ставкам. Отсрочки не решат проблем, уверен Миронов. 

Многие арендодатели идут рестораторам навстречу, но есть и те, кто по-прежнему считает, что их помещения очень ликвидны, подтверждает Колобов: они не могут понять, что прежней выручки и прежних ставок аренды больше не будет. 

Из рестораторов уже никто не думает про бизнес, стоит вопрос выживания, отрасль в руинах, грядет тотальная безработица, предупреждает Васильчук: нужны новые партнерские отношения, без шантажа. 

Противозаконного в декларации как таковой нет, считает начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы Андрей Тенишев: это законное право участников рынка – обратить внимание власти и общества на проблемы и выразить мнение, как эти проблемы решать. Главное, рассуждает он, не бойкотировать участников рынка аренды помещений, чтобы это не вылилось в картельный сговор.

Декларация – сигнал всем участникам рынка, отмечает Ордовский-Танаевский Бланко: выстоять и восстановиться возможно, лишь объединившись, договариваясь и входя в положение, чтобы через год вернуться к нормальным рыночным отношениям. 

Арендодатели могут согласиться на эти условия, если меры будут поддержаны руководством страны, а владельцам коммерческой недвижимости будут предложены соответствующие компенсации, считает первый заместитель гендиректора AFI Development Евгений Поташников. Ситуация непростая для всех, соглашается он, а пока меры поддержки прорабатываются индивидуально с каждым арендатором. 

Владельцы коммерческой недвижимости уже обращались в правительство с просьбой о поддержке 24 марта. Поток посетителей снизился, выручка упала, что может привести к дефолту по кредитам у владельцев торговых центров. Российский союз торговых центров сообщал, что совокупный долг торговых центров перед банками – 1 трлн руб., а под сокращение может попасть около 1 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных