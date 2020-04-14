Крупнейшие рестораторы решили взять спасение отрасли на себя

В отрасли более 125 000 точек общественного питания, из них 86 000 – рестораны, кафе и бары, всего трудоустроено 1,2–1,3 млн человек, говорилось в межотраслевом письме компаний сферы услуг в правительство России от 7 апреля. Выручка ресторанов и кафе упала до 80% и падение ускоряется, пояснял Бухаров. По его мнению, если поддержки не будет, отрасль ждут банкротства: необходимы мораторий на арендные платежи и 60 млрд руб. субсидий на зарплату.