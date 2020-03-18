Рестораторы из-за коронавируса массово подключаются к агрегаторам доставки

Похожие цифры у Delivery Club. С 16 по 18 марта количество заявок увеличилось более чем в 3 раза, если сравнивать с другими будними днями в марте, говорит представитель этого сервиса. Он также подтверждает, что наибольший рост (на 40%) зафиксирован в Московском регионе, на 20% – в других городах-миллионниках, например Казани, Перми и Самаре. Сколько ресторанов уже подключено к этим сервисам, компании не раскрывают. По их данным на конец 2019 г., «Яндекс.Еда» работала примерно с 15 000 точек, Delivery Club – c 13 700.