Рестораторы из-за коронавируса массово подключаются к агрегаторам доставки
Число заявок от ресторанов на подключение к сервису доставки «Яндекс.Еда» за последние дни выросло в 3 раза, сообщил «Ведомостям» его представитель. Большая их часть (примерно 40%), по его словам, подана из Москвы и Московской области, 16% – из Санкт-Петербурга, 10–15% – из Казахстана.
Похожие цифры у Delivery Club. С 16 по 18 марта количество заявок увеличилось более чем в 3 раза, если сравнивать с другими будними днями в марте, говорит представитель этого сервиса. Он также подтверждает, что наибольший рост (на 40%) зафиксирован в Московском регионе, на 20% – в других городах-миллионниках, например Казани, Перми и Самаре. Сколько ресторанов уже подключено к этим сервисам, компании не раскрывают. По их данным на конец 2019 г., «Яндекс.Еда» работала примерно с 15 000 точек, Delivery Club – c 13 700.
В связи с таким ажиотажем «Яндекс.Еда» сократила время подключения ресторанов к свой системе: если раньше это занимало семь рабочих дней, теперь – сутки после получения всей информации от заведения общепита, рассказывает ее представитель. Единственное неудобство ускоренной регистрации – сокращенное меню без фотографий.
Увеличение количества заказов не пугает агрегаторов – курьеров, как уверяют их представители, хватит на всех.
Сейчас Delivery Club использует столько курьеров, сколько нужно для удовлетворения текущего спроса, но у нее есть резерв, позволяющий справиться с существенно более высокой нагрузкой, уверяет представитель сервиса. Партнерские службы «Яндекс.Еды» тоже готовы вывести большее количество курьеров по мере роста количества заказов. Кроме того, по словам представителя сервиса, с доставкой временно могли бы помочь и сотрудники самих ресторанов, например официанты.
Распространение коронавируса и связанные с ним ограничения серьезно ударили по ресторанной отрасли.
В марте этого года обороты кафе и ресторанов упали на 30–90%, говорилось в письме Федерации рестораторов и отельеров (ФРИО) премьер-министру России Михаилу Мишустину. Чтобы поддержать отрасль и не допустить массового закрытия ресторанов, авторы письма предлагают освободить их от уплаты всех налогов и дать им возможность временно не оплачивать аренду и коммунальные услуги.
Ситуация ухудшается с каждым днем, говорит президент ФРИО Игорь Бухаров, поэтому часть членов федерации рассматривают возможность перехода на доставку еды. Но этому, по его словам, мешают «драконовские комиссии у агрегаторов».
Размер комиссии для ресторанов представители «Яндекс.Еды» и Delivery Club раскрыть отказались. Три опрошенных «Ведомостями» ресторатора утверждают, что для несетевых и нераскрученных ресторанов она может составлять до 37% от стоимости заказа. Для известных и дорогих заведений комиссия ниже – 25%, говорит один из собеседников «Ведомостей».
Сейчас ФРИО ведет переговоры о снижении комиссий, говорит Бухаров, но пока сервисы навстречу рестораторам не идут. Он опасается, что они «хотят нажиться на бедственном положении ресторанов».
Размер комиссии для новых ресторанов снижен до конца августа, уверяет представитель Delivery Club, комиссия для ранее подключенных останется прежней. Сейчас скидка для впервые подключившихся заведений может составлять примерно 10%, знает один из партнеров агрегатора.
Увеличивать комиссию для новых ресторанов компания не планирует, уверяет представитель «Яндекс.Еды». По его словам, ее размер обсуждается с каждым клиентом индивидуально.