На ближайшие полгода россияне забудут о тратах

После острой фазы кризиса и эпидемии определенное восстановление будет, но не до уровня конца 2019 г. Причина этого – сильное сокращение рабочих мест, падение доходов населения и вероятное закрытие части бизнеса в результате нынешней ситуации на рынке, говорит Тихомиров. По его словам, потребительское поведение изменится: после прохождения острой фазы кризиса люди будут скорее стремиться к восстановлению сбережений, которые они потратили за это время, чем пытаться поддержать или восстановить уровень потребления – даже за счет кредитной нагрузки. Кроме того, из-за ощутимой девальвации рубля цены на товары, в том числе и импортные, будут расти – это снизит их доступность для населения и также негативно скажется на потребительском спросе, резюмирует эксперт.