Как меняется работа компаний из-за коронавируса

Как меняется работа компаний из-за коронавирусаНа заводах, в офисах, ресторанах и аэропортах появляются новые правила
Страны постепенно смягчают меры, принятые для борьбы с распространением коронавируса, и разрешают некоторым организациям возобновить работу. Но, чтобы предотвратить новую волну эпидемии, делать это нужно осторожно. Поэтому компаниям, их сотрудникам и клиентам придется соблюдать определенные меры безопасности по возвращении на работу.
Некоторых из них, например, установку перегородок между принимающих пищу людьми или частые проверки температуры, еще недавно трудно было себе представить.
Новые правила в аэропортах и самолетах
Крупные авиакомпании США обсуждают возможность проверять температуру пассажиров перед посадкой на борт, пишет The Wall Street Journal. Но неясно, кто должен этим заниматься – авиакомпании или служба безопасности аэропортов. Также American Airlines ищет способы ограничить контакты между людьми во время посадки и полета. Возможно, на коротких рейсах пассажирам разрешат проносить закуски и напитки, чтобы их не раздавали бортпроводники.