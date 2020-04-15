Как меняется работа компаний из-за коронавируса

Крупные авиакомпании США обсуждают возможность проверять температуру пассажиров перед посадкой на борт, пишет The Wall Street Journal. Но неясно, кто должен этим заниматься – авиакомпании или служба безопасности аэропортов. Также American Airlines ищет способы ограничить контакты между людьми во время посадки и полета. Возможно, на коротких рейсах пассажирам разрешат проносить закуски и напитки, чтобы их не раздавали бортпроводники.