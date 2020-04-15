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Как меняется работа компаний из-за коронавируса

На заводах, в офисах, ресторанах и аэропортах появляются новые правила
Алексей Невельский
Кафе Starbucks в Гонконге /Tyrone Siu / REUTERS

Страны постепенно смягчают меры, принятые для борьбы с распространением коронавируса, и разрешают некоторым организациям возобновить работу. Но, чтобы предотвратить новую волну эпидемии, делать это нужно осторожно. Поэтому компаниям, их сотрудникам и клиентам придется соблюдать определенные меры безопасности по возвращении на работу.

Некоторых из них, например, установку перегородок между принимающих пищу людьми или частые проверки температуры, еще недавно трудно было себе представить.

Новые правила в аэропортах и самолетах

Крупные авиакомпании США обсуждают возможность проверять температуру пассажиров перед посадкой на борт, пишет The Wall Street Journal. Но неясно, кто должен этим заниматься – авиакомпании или служба безопасности аэропортов. Также American Airlines ищет способы ограничить контакты между людьми во время посадки и полета. Возможно, на коротких рейсах пассажирам разрешат проносить закуски и напитки, чтобы их не раздавали бортпроводники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных