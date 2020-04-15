Страны начали готовиться к возобновлению экономической активности

Страны начали готовиться к возобновлению экономической активностиВ авангарде – Восточная Европа, американские штаты координируют действия, но в Азии боятся второй волны эпидемии
Пик эпидемии коронавируса в США и многих странах Европы пройден, надеются власти. Хотя в той или иной форме карантин и меры изоляции продолжат действовать до начала или даже до конца мая, чиновники и бизнес активно готовятся к возобновлению экономической деятельности. Все признают, что процесс этот будет постепенным, а новые санитарно-эпидемиологические ограничения еще надолго сохранятся в нашей жизни.
Бороться вместе
МВФ и Всемирный банк на днях призвали к международной координации действий на новом этапе борьбы с кризисом.
Еврокомиссия готовит общеевропейский рамочный план по снятию ограничений, который будет представлен на следующей неделе, сообщила Financial Times со ссылкой на проект документа. Члены ЕС должны как минимум заблаговременно предупредить другие страны и комиссию об отмене мер и учесть их мнение, «важно обеспечить единcтво подхода и действий», говорится в документе.
В США 13 апреля губернаторы 10 штатов – семь на северо-востоке во главе с Нью-Йорком и три на западе во главе с Калифорнией – создали две коалиции с целью координировать возобновление работы экономики. По данным Бюро экономического анализа, в совокупности на эти штаты приходится 38% американского ВВП. Обе коалиции собираются разработать региональные планы постепенной отмены мер, принятых для борьбы с распространением вируса COVID-19. Губернаторы не назвали конкретных сроков снятия режима самоизоляции, отметив, что будут прежде всего думать о здоровье жителей. Количество новых случаев заражения и летальных исходов в США и штате Нью-Йорк в последние дни снижается, и губернатор Эндрю Куомо выразил надежду, что худшее позади.
Правда, президент Дональд Трамп заявил на пресс-конференции, что все полномочия по принятию решения о прекращении мер изоляции принадлежат только ему. Однако по конституции обязанности по обеспечению порядка и деятельности в чрезвычайной ситуации в области здравоохранения возложены на штаты. Позднее Трамп сказал, что продолжит тесно сотрудничать с губернаторами и «вскоре» обсудит с ними вопросы снятия ограничительных мер. Трамп создает новую рабочую группу для анализа экономических последствий пандемии и вариантов возвращения страны к нормальной жизни, сообщила The Wall Street Journal (WSJ).
Президент высказал надежду на возобновление работы экономики с 1 мая. Его экономический советник Ларри Кудлоу заявил в интервью Politico, что это может произойти в ближайшие месяц-два.
Европа пробуждается
Некоторые страны начинают возвращаться к нормальной жизни. Например, Австрия, Дания, Чехия и Польша отменят некоторые ограничения уже в апреле. Все собираются делать это медленно и сохранять правила, касающиеся социального дистанцирования и ношения защитных масок.
Если в Западной Европе и США власти медлили с введением ограничительных мер, когда эпидемия уже началась, то страны Восточной Европы прибегли к ним сразу, получив первые данные о зараженных на своей территории. «Мы были уверены, что наши больницы не справятся с ситуацией, поэтому нужно было действовать быстро», – объяснил WSJ министр здравоохранения Чехии Адам Войтех. Худшее позади, заявил он уже 8 апреля. Сейчас в Чехии 6059 случаев заражения и 147 умерших, в Польше – 7049 и 251 соответственно, по данным Университета Джона Хопкинса.
Страны региона первыми на Западе выходят из изоляции. Чехия начала смягчать меры неделю назад, разрешив открывать магазины и теннисные корты. Бары и ночные клубы, вероятно, не будут открыты до лета, но рестораны могут начать работать в дневное время уже в мае, заявил Войтех. По его словам, обязанность носить маски и другие защитные средства на улице может быть отменена в июне. А вот границы могут быть частично закрыты еще в течение двух лет, предупредили власти.
Автомобильные заводы в Словакии открылись на прошлой неделе, Польша смягчает карантин на этой.
Даже в Испании, которая находится на втором месте в мире по числу заражений, в понедельник начали работать некоторые компании, включая строительные, деятельность которых не считается критически важной. Их сотрудники должны измерять температуру и ходить в масках, отмечает Reuters. Но многие предприятия по-прежнему закрыты. Так, у Inditex (бренды одежды Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear и др.) возобновили работу только три из 13 фабрик. Многие представители малого и среднего бизнеса не имеют возможности гарантировать безопасность своих сотрудников, отметила профессиональная ассоциация CEOE.
Италия и Франция, которые тоже входят в число лидеров по количеству заболевших и умерших, продлили режим всеобщей самоизоляции до 4 мая и 11 мая соответственно. Во Франции после этой даты постепенно начнут открываться детские сады и школы, заявил в понедельник президент Эмманюэль Макрон, но университеты, бары, рестораны и кинотеатры по-прежнему не будут работать. Крупных фестивалей не будет по крайней мере до середины июня, границы с неевропейскими странами останутся закрыты до дальнейших распоряжений, сказал Макрон.
Риск второй волны
«Надежда возродилась, но ничего нельзя гарантировать, – заявил президент Франции. – Эпидемия пока не побеждена. Чем строже мы следуем правилам, тем больше жизней спасем».
Судить о риске новой волны пандемии Запад может на примере стран Азии, которые раньше замедлили распространение вируса и смягчили ограничения. Например, в Сингапуре, где были закрыты места массового скопления людей, но не было карантина, до начала апреля было менее 1000 заболевших, а в последующие две недели их количество почти утроилось. Поэтому с 7 апреля в Сингапуре прекратили работу школы и компании, и эти ограничения будут действовать до 4 мая.
Китай первым вышел из режима изоляции, многие предприятия возобновили работу, и последние данные об экономической активности нравятся участникам рынков. Так, во вторник Китай сообщил, что экспорт в марте сократился на 6,6% по сравнению с мартом 2019 г., а импорт – менее чем на 1%; аналитики, опрошенные Reuters, ожидали падения на 14 и 9,5% соответственно. На этой новости многие фондовые индексы в Азии и Европе выросли на 1–2%, курс доллара снизился.
Однако в последние дни в Китае выросло и число заболевших. По информации властей, это в основном импортированные случаи: в понедельник из 89 человек, чьи тесты на коронавирус оказались положительными, 86 подхватили его за пределами страны.
«В нашем базовом сценарии карантинные меры начинают смягчаться во всех странах к концу этого квартала. Если приняты эффективные меры по поддержке бизнеса, производство и инвестиции возобновляются, будет U-образное восстановление [экономики]», – написали в отчете аналитики ING. Но если самоизоляцию придется возобновлять зимой, удар по спросу продлится до II квартала 2021 г., а восстановление экономической активности до докризисного уровня займет еще год, считают в банке.