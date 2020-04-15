Страны начали готовиться к возобновлению экономической активности

Страны региона первыми на Западе выходят из изоляции. Чехия начала смягчать меры неделю назад, разрешив открывать магазины и теннисные корты. Бары и ночные клубы, вероятно, не будут открыты до лета, но рестораны могут начать работать в дневное время уже в мае, заявил Войтех. По его словам, обязанность носить маски и другие защитные средства на улице может быть отменена в июне. А вот границы могут быть частично закрыты еще в течение двух лет, предупредили власти.