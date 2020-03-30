В Европе и США некому собирать урожай

Такая проблема наблюдается сейчас в Европе и США. В Испании, Италии и на юге Франции уже портятся урожаи клубники и спаржи, позднее могут возникнуть проблемы и с выращиванием других культур на более северных территориях, пишет Bloomberg. «Можно справиться с плохим урожаем, но когда 80% продукции уже созрело, а собирать ее некому, чувствуешь себя беспомощным», – приводит агентство слова Кристобаля Пикона, выращивающего ягоды на юге Испании и полагающегося обычно на труд рабочих из Марокко и Румынии.