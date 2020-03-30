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В Европе и США некому собирать урожай

Власти призывают потерявших работу помочь фермам вместо рабочих-мигрантов
Алексей Невельский
Полупустой фермерский рынок в Лестершире /Mike Egerton/PA Images via Getty Images

Из-за пандемии коронавируса фермеры во многих странах столкнулись с проблемой – нехваткой сезонных рабочих-мигрантов, каждый год собирающих урожай. Чтобы после карантина, который вводят власти, не возникло дефицита продовольствия, некоторые правительства зовут на фермы людей, потерявших работу в других отраслях.

Такая проблема наблюдается сейчас в Европе и США. В Испании, Италии и на юге Франции уже портятся урожаи клубники и спаржи, позднее могут возникнуть проблемы и с выращиванием других культур на более северных территориях, пишет Bloomberg. «Можно справиться с плохим урожаем, но когда 80% продукции уже созрело, а собирать ее некому, чувствуешь себя беспомощным», – приводит агентство слова Кристобаля Пикона, выращивающего ягоды на юге Испании и полагающегося обычно на труд рабочих из Марокко и Румынии.  

Нехватка рук

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