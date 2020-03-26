В США за неделю появилось 3,3 млн безработных
За неделю по 21 марта в США было подано 3,283 млн заявок на пособие по безработице, сообщило в четверг министерство труда. Рост составил 1064,2% по сравнению с предыдущей неделей, когда их было 281 000. В начале марта, до того как эпидемия коронавируса начала влиять на экономику и рынок труда, без работы остались лишь 70 000 человек.
Максимальный недельный рост новых заявок на пособие был зафиксирован в октябре 1982 г. – 695 000. Во время мирового финансового кризиса наибольшее число потерявших работу за неделю составило 665 000 (в марте 2009 г.).
Экономисты отмечали, что из-за карантина, постепенно вводившегося в разных регионах страны, точно прогнозировать рост безработицы сложно. Основываясь на первоначальный данных штатов о числе потерявших работу Goldman Sachs и ING ожидали около 2 млн заявок. Главный международный экономист ING Джеймс Найтли указывал, что в последующие недели возможны сопоставимые цифры, потому что системы регистрации безработных не справляются с наплывом.