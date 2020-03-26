В США за неделю появилось 3,3 млн безработных

За неделю по 21 марта в США было подано 3,283 млн заявок на пособие по безработице, сообщило в четверг министерство труда. Рост составил 1064,2% по сравнению с предыдущей неделей, когда их было 281 000. В начале марта, до того как эпидемия коронавируса начала влиять на экономику и рынок труда, без работы остались лишь 70 000 человек.