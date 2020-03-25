Как США потратят $2 трлн на стимулирование экономики
Администрация президента США Дональда Трампа и конгрессмены после длительных переговоров договорились принять пакет мер на $2 трлн для стимулирования экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса. Он включает прямые денежные выплаты американцам, увеличение помощи безработным, крупные инвестиции в систему здравоохранения и предоставление компаниям займов на сотни миллиардов долларов.
Это вряд ли предотвратит сокращение экономики, но должно помочь бизнесу и людям пережить кризис. Последствием станет сильный рост бюджетного дефицита.
Переговоры между конгрессменами, министром финансов Стивеном Мнучином и другими высокопоставленными лицами завершились в ночь на 25 марта. В среду конгрессмены должны определить окончательные детали законопроекта и проголосовать по нему. Демократы дважды блокировали предыдущие варианты в сенате 22 и 23 марта, указывая, что предложенные республиканцами меры принесут выгоду в основном компаниям, а не обычным людям.