Как США потратят $2 трлн на стимулирование экономики

Переговоры между конгрессменами, министром финансов Стивеном Мнучином и другими высокопоставленными лицами завершились в ночь на 25 марта. В среду конгрессмены должны определить окончательные детали законопроекта и проголосовать по нему. Демократы дважды блокировали предыдущие варианты в сенате 22 и 23 марта, указывая, что предложенные республиканцами меры принесут выгоду в основном компаниям, а не обычным людям.