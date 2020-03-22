Мировая рецессия фактически наступила

Рецессии не бывает без роста безработицы, отмечал Йон Триси, издатель инвестиционного бюллетеня Fuller Treacy Money. В четверг министерство труда США сообщило о недельном росте числа заявок по безработице на 281 000 (неделей раньше – 70 000), это четвертое по величине значение с 1967 г. Данные отражают ситуацию двухнедельной давности, напоминает Триси, тогда компании только начали сокращать персонал, еще не было карантина в штатах Нью-Йорк и Калифорния. Так что, говорит Триси, единственным фактором, сдерживающим скачок данных о безработице, будет неспособность систем учета справиться с заявками.