Мировая рецессия фактически наступила
Глобальная рецессия из-за снижения деловой активности началась, заявил 31 из 41 экономиста, опрошенного Reuters. Их прогнозы динамики ВВП варьируются от -2 до +2,7% в 2020 г., медиана равна +1,6%. МВФ считает глобальной рецессией рост менее чем на 2,5%.
За последний месяц аналитики неоднократно ухудшали прогнозы. Теперь базовыми считаются сценарии, которые рассматривались как наиболее пессимистичные, пишет Reuters. По оценке Итона Харриса из Bank of America, в США и еврозоне в этом году будет спад, а ВВП Китая вырастет лишь на 1,5%, кризис в этом году будет сопоставим с рецессиями 1982 и 2009 гг.
Квартальная катастрофа
II квартал будет поистине ужасен, солидарны аналитики. «Видимо, ВВП США сократится на 10%, но даже это оптимистический прогноз», – пишет главный экономист ING Джеймс Найтли. А Goldman Sachs ждет обвала ВВП в апреле – июне на 24% в годовом выражении, это несопоставимо даже с рекордным I кварталом 1958 г., когда было минус 10%.
С апреля же, когда в основных экономиках мира не будет работать значительная часть транспорта, перестает действовать соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК об ограничении добычи нефти, Саудовская Аравия и Россия обещали нарастить предложение.
Рецессии не бывает без роста безработицы, отмечал Йон Триси, издатель инвестиционного бюллетеня Fuller Treacy Money. В четверг министерство труда США сообщило о недельном росте числа заявок по безработице на 281 000 (неделей раньше – 70 000), это четвертое по величине значение с 1967 г. Данные отражают ситуацию двухнедельной давности, напоминает Триси, тогда компании только начали сокращать персонал, еще не было карантина в штатах Нью-Йорк и Калифорния. Так что, говорит Триси, единственным фактором, сдерживающим скачок данных о безработице, будет неспособность систем учета справиться с заявками.
26 марта могут появиться данные о 2 млн заявок, ожидают Goldman Sachs и ING. Рекорд был 695 000 заявок – в октябре 1982 г., напоминает Найтли, в следующие пару недель будет в районе 1 млн.
В JPMorgan Chase ждут потери 7–8 млн рабочих мест, затем часть людей вернется на работу, если экономика начнет восстанавливаться.
Из тех, кто не лишится работы, многие лишатся заработка. С апреля Marriott International, например, отправит в вынужденный отпуск на 60–90 дней тысячи сотрудников по всему миру, правда, в США они будут получать 20% оклада.
И не рост, и не спад
Институт международных финансов (IIF) две недели назад снизил прогноз роста мирового ВВП с 2,6 до 1,6%, но с тех пор картина радикально изменилась, говорится в его отчете. Ценовая война ОПЕК и не-ОПЕК дестабилизировала и без того хрупкую ситуацию, а резкое падение цен на нефть и неопределенность из-за коронавируса привели к резкой остановке рынков капитала, пишет IIF: новый прогноз роста мирового ВВП в 2020 г. – 0,4%.
В США IIF ждет спада в I и II кварталах на 0,8 и 8,9% соответственно, за год – на 0,4%. ВВП еврозоны сократится за год на 2,8%, Японии – на 1,5%, а Китая вырастет всего на 3,5%.
Главный аргумент в пользу восстановления во втором полугодии – пандемия стихнет, угаснет фактор страха, сдерживающий глобальный спрос. Но из-за резкой остановки восстановление будет более медленным. Поэтому риски снижения и неопределенность в прогнозе остаются, пишет IIF.
«Финансовый урон [от коронавируса] больше, чем после терактов 11 сентября 2001 г. и во время кризиса 2008–2009 гг., вместе взятых».
За последние две недели IIF зафиксировал беспрецедентный отток с развивающихся рынков (в основном не из Китая), стресс на кредитном рынке США и нехватку долларов в регионах мира.
Вирусный шок в Китае в I квартале трансформировался в шок для остального мира, который в полной мере проявится во II квартале, ожидает IIF.
Отказ в кредитах
Даже такие безопасные облигации, как долгосрочные облигации США и Германии, падали вместе с акциями. Фонды облигаций фиксировали рекордные оттоки средств. Компании и инвесторы по всему миру скупали доллары, что привело к сильному падению курсов валют и развивающихся, и развитых стран. Подешевело золото. Никто не хочет владеть ничем, кроме денег, это вызывает новые продажи активов, указывает Лиз Янг, директор по рыночной стратегии BNY Mellon Investment Management.
Приток средств в фонды денежного рынка США (аналог вложений в наличные доллары) составил за неделю по 18 марта $95 млрд, а неделей ранее – рекордные $136 млрд, по данным EPFR Global. Активы в них достигли $3,8 трлн, чуть меньше максимума в $3,9 трлн в начале 2009 г., пишет IIF: бегство в деньги сократило ликвидность в сегментах рынка с более рискованными активами и еще больше затруднило процесс определения справедливых цен.
Некоторые дилеры перестали выставлять котировки облигаций развивающихся рынков, сообщила The Wall Street Journal (WSJ). Отток из фондов этих инструментов за неделю по 18 марта составил рекордные $18 млрд, причем побит был рекорд предыдущей недели в $7 млрд.
Рост доходностей облигаций развивающихся стран и девальвация сильно осложнят рефинансирование долларовых долгов, которые в развивающихся странах составляют рекордные $5,8 трлн.
Низкая стоимость кредитов привела к их беспрецедентному в период после кризиса 2008 г. росту во всем мире. «Я всегда беспокоилась, что наличие корпораций со слишком большим долгом усугубит спад экономики, чем бы он ни был вызван», – предупреждала экс-председатель ФРС США Джанет Йеллен в интервью WSJ.
Отток из паевых и биржевых фондов облигаций в мире за последнюю неделю составил рекордные $109 млрд, по данным EPFR. Особое беспокойство у аналитиков вызывает ситуация в секторе бондов со спекулятивным рейтингом и ожидающийся резкий рост числа «падших ангелов» – компаний, потерявших рейтинг инвестиционного уровня. С конца февраля в США доходность облигаций со спекулятивным рейтингом подскочила в среднем на 4,2 процентного пункта (п. п.), с инвестиционным – на 1,3 п. п. Хуже всего ситуация у заемщиков из малого бизнеса, замечает IIF, спреды по их бондам взлетели до 12 п. п., далее идут энергетические (под 10 п. п.) и авиакомпании (около 8 п. п.).
Средняя доходность корпоративных облигаций с максимальным спекулятивным рейтингом (ВВ) выросла до 7,75% с 3,63% в январе. Но почти у 10% (на $320 млрд) бондов с самым низким инвестиционным рейтингом (ВВВ) доходность еще выше. «Мы видим продажи в ожидании проблемы «падших ангелов», – указывает Триси.
Все это осложнит привлечение новых средств или рефинансирование долгов компаниями, местными властями и прочими заемщиками, которые и так в тяжелом положении из-за шока в экономике, спровоцированного коронавирусом, обвалом на рынках акций и нефти, предупреждает Мохамед эль-Эриан, старший советник по экономике Allianz.