Bloomberg: Кремль был готов к нефти по $20 перед разрывом соглашения ОПЕК+

Однако, как отмечает Bloomberg, беспрецедентное столкновение двух крупнейших нефтяных экспортеров и бывших союзников по ОПЕК + – России и Саудовской Аравии грозит подтолкнуть цену барреля ниже $20. Источники агентства, знакомые с позицией российского правительства, считают, что Москва не будет первой искать перемирия. Пока Кремль уверен, что продержится дольше, чем Эр-Рияд, уточнили они. Президент России Владимир Путин имеет достаточно опыта, чтобы пережить нынешний кризис, заявили Bloomberg три источника. Путин не тот, кто сдается, даже если борьба приносит значительные потери, сказал один из них.