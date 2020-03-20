Bloomberg: Кремль был готов к нефти по $20 перед разрывом соглашения ОПЕК+
Кремль ожидал, что срыв соглашения ОПЕК+ приведет к снижению цен на нефть, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По их информации, российские власти были готовы к падению цен до $20 за баррель и столкновению из-за этого с негативными экономическими последствиями.
Однако, как отмечает Bloomberg, беспрецедентное столкновение двух крупнейших нефтяных экспортеров и бывших союзников по ОПЕК + – России и Саудовской Аравии грозит подтолкнуть цену барреля ниже $20. Источники агентства, знакомые с позицией российского правительства, считают, что Москва не будет первой искать перемирия. Пока Кремль уверен, что продержится дольше, чем Эр-Рияд, уточнили они. Президент России Владимир Путин имеет достаточно опыта, чтобы пережить нынешний кризис, заявили Bloomberg три источника. Путин не тот, кто сдается, даже если борьба приносит значительные потери, сказал один из них.
Нефтяной рынок ждет дальнейших действий от России и Саудовской Аравии. Уже сейчас видны потери России – рубль ослабевает, экономике страны грозит рецессия, считает Bloomberg. Раннее президент США Дональд Трамп назвал ценовую войну с Саудовской Аравией «разрушительной для России».
Кремль по-прежнему открыт для сотрудничества с ОПЕК, но только на своих собственных условиях, пишет агентство. По информации двух источников, предложение России по ОПЕК+ остается в силе, несмотря на то что ранее оно было отклонено королевством. «Маловероятно, что Саудовская Аравия сейчас согласится с российским предложением о продлении соглашения ОПЕК+. По сути, это означало бы, что они уступили России и потеряли лицо», – считает старший директор Fitch Ratings Дмитрий Маринченко.
Нефть начала дешеветь в январе после того, как за вспышкой коронавируса последовало снижение спроса на топливо. Снижение цен усилилось после срыва соглашения ОПЕК+. 6 марта стороны не смогли договориться о продлении соглашения или заключить новую сделку. Россия была готова продлить соглашение на прежних условиях, отказавшись сокращать добычу, как того требовала Саудовская Аравия.