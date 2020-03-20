Песков отказался считать катастрофой цену нефти в $25

По словам Пескова, рубль не является одной из самых слабых валют в мире. Он напомнил, что президент Владимир Путин и правительство ранее неоднократно заявляли, что у России на несколько лет имеется «солидный запас прочности, который обеспечит возможность выполнения всех социальных обязательств». По его словам, «бывали времена, когда цена была еще ниже». По мнению Пескова, сейчас вряд ли кто-то станет прогнозировать конъюнктуру международных нефтяных цен на перспективу через год – два или через три. Песков усомнился в точности таких прогнозов.