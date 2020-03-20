Песков отказался считать катастрофой цену нефти в $25
Стоимость нефти марки Brent в $25 за баррель неприятна, но не является катастрофой в среднесрочной перспективе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление совладельца и вице-президента «Лукойла» Леонида Федуна о том, что госкомпании, лоббировавшие выход из сделки ОПЕК+, «не могли себе в страшном сне представить, что будут продавать нефть по $25».
По словам Пескова, рубль не является одной из самых слабых валют в мире. Он напомнил, что президент Владимир Путин и правительство ранее неоднократно заявляли, что у России на несколько лет имеется «солидный запас прочности, который обеспечит возможность выполнения всех социальных обязательств». По его словам, «бывали времена, когда цена была еще ниже». По мнению Пескова, сейчас вряд ли кто-то станет прогнозировать конъюнктуру международных нефтяных цен на перспективу через год – два или через три. Песков усомнился в точности таких прогнозов.
Он также опроверг ведение ценовой войны с Саудовской Аравией. Каждая страна выстраивает свою политику на нефтяном рынке в зависимости от своих бюджетных параметров, пояснил Песков. «Бюджет России посчитан по $42, поэтому, конечно, эта цена для нас неблагоприятна», – сказал он, напомнив, что у России есть «подушка безопасности». «Когда нужно будет, она включится», – заявил представитель Кремля.
На 13:14 мск стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в мае в ходе торгов на Лондонской бирже росла на 7,59% до $30,63. К этому времени апрельские фьючерсы на нефть марки WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже подорожали на 10,59% до $27,89 за баррель. На 13:20 мск курс доллара в ходе торгов на Мосбирже опускался на 1,2 руб. до 77,91 руб., курс евро – на 1,23 руб. до 83,42 руб.
Ранее Федун, ссылаясь на внутренние расчеты «Лукойла», заявил, что если Россия и Саудовская Аравия не договорятся о новых условиях сделки ОПЕК+, то стоимость нефти не поднимется выше $35/баррель. В этом случае с 2022–2023 гг. Россия будет вынуждена сокращать добычу, считает он. Разорвав соглашение, Россия и Саудовская Аравия вступили в «войну за истощение», говорил Федун.
Цены на нефть начали снижаться в январе из-за вспышки коронавируса и последовавшего за этим снижения спроса на топливо. Разрыв соглашения ОПЕК+ спровоцировал обвал цен после 6 марта. Позже Россия и Саудовская Аравия объявили об увеличении добычи и скидках для покупателей. Ирак, Кувейт и ОАЭ также снизили стоимость своих предложений.