Доллар по 80 рублей – новая реальность

Рубль в четверг удержался на уровне, до которого обвалился в среду. В начале торгов на Московской бирже падение рубля продолжилось: доллар и евро выросли на 1 руб. до 81,8 руб./$ и 89,4 руб./евро, максимумов для обеих валют за четыре года. Затем рубль начал укрепляться и к 19.00 доллар стоил 79,6 руб., евро – 85,6 руб. Нефть Brent выросла на 4,5% до $26/барр.