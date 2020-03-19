Доллар по 80 рублей – новая реальность
Такой курс соответствует нефти ниже $25, и задача ЦБ – удержать его
Рубль в четверг удержался на уровне, до которого обвалился в среду. В начале торгов на Московской бирже падение рубля продолжилось: доллар и евро выросли на 1 руб. до 81,8 руб./$ и 89,4 руб./евро, максимумов для обеих валют за четыре года. Затем рубль начал укрепляться и к 19.00 доллар стоил 79,6 руб., евро – 85,6 руб. Нефть Brent выросла на 4,5% до $26/барр.
Накануне цена барреля Brent опускалась ниже $25/барр., и рубль потерял к доллару и евро по 5 руб. Рост доллара остановили только правила торгов Московской биржи: он достиг потолка в 80,87 руб./$, выше этого уровня биржа после 19.00 заявки не принимала. Глубже, по данным Bloomberg, упало только мексиканское песо.
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