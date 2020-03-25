Коронавирус ударил по авиационной промышленности

Крупные авиакомпании США даже готовятся к возможной добровольной приостановке практически всех внутренних рейсов из-за снижения спроса, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на участников отрасли. Власти страны тоже думают издать соответствующий указ. Американские авиаперевозчики уже отменили большинство международных рейсов и объявили о планах сократить число внутренних на 40%. Всего авиакомпании в мире могут потерять из-за пандемии свыше $250 млрд, по прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). В этом случае их выручка сократится более чем на 40% в 2020 г.