Почему автоконцерны останавливают производство в Европе

Глобальные автоконцерны один за другим объявляют о приостановке производства в Европе. Первыми встали Италия и Франция – страны, которые в Старом Свете пострадали от коронавируса сильнее всего. PSA Group заявила, что с 16–19 и до 27 марта будут остановлены заводы по производству автомобилей Peugeot, Citroen и DS во Франции, Испании, Португалии и Словакии, заводы Opel в Германии и Польше и заводы Vauxhall в Великобритании. Renault закрыла 12 промышленных объектов (18 000 сотрудников) во Франции с вечера 16 марта «до дальнейшего уведомления». Fiat Chrysler Automobiles (FCA) остановила выпуск автомобилей Fiat и Maserati на заводах в Италии, Сербии и Польше.