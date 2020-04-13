МВФ и Всемирный банк разрабатывают общий антикризисный план

По отдельности страны принимают беспрецедентные меры для борьбы с распространением вируса COVID-19 и стимулирования экономики. Фискальные меры, объявленные в разных странах, в совокупности составляют около $8 трлн. Но во время мирового финансового кризиса 2008 г. международное сотрудничество было более активным и плодотворным. Например, тогда страны договорились избегать протекционистских мер, а сейчас многие государства запрещают экспорт медицинских товаров, отмечает The Wall Street Journal. «Сейчас миру очень важно держаться вместе, – приводит издание слова профессора экономики Корнеллского университета Эсвара Прасада. – Мне это кажется возможным, хотя, конечно, сделать это труднее, когда люди не могут встречаться лично».