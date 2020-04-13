МВФ и Всемирный банк разрабатывают общий антикризисный план

МВФ и Всемирный банк разрабатывают общий антикризисный планЕго частью может стать заморозка выплат по долгу развивающихся стран
Полугодовой саммит МВФ и Всемирного банка 14–17 апреля впервые пройдет виртуально из-за пандемии коронавируса. Но угроза для мировой экономики, которая станет главной темой для обсуждения, как никогда реальна. Необходима общая стратегия выхода из кризиса, считают международные организации.
По отдельности страны принимают беспрецедентные меры для борьбы с распространением вируса COVID-19 и стимулирования экономики. Фискальные меры, объявленные в разных странах, в совокупности составляют около $8 трлн. Но во время мирового финансового кризиса 2008 г. международное сотрудничество было более активным и плодотворным. Например, тогда страны договорились избегать протекционистских мер, а сейчас многие государства запрещают экспорт медицинских товаров, отмечает The Wall Street Journal. «Сейчас миру очень важно держаться вместе, – приводит издание слова профессора экономики Корнеллского университета Эсвара Прасада. – Мне это кажется возможным, хотя, конечно, сделать это труднее, когда люди не могут встречаться лично».