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МВФ и Всемирный банк разрабатывают общий антикризисный план

Его частью может стать заморозка выплат по долгу развивающихся стран
Михаил Оверченко Алексей Невельский
Reuters

Полугодовой саммит МВФ и Всемирного банка 14–17 апреля впервые пройдет виртуально из-за пандемии коронавируса. Но угроза для мировой экономики, которая станет главной темой для обсуждения, как никогда реальна. Необходима общая стратегия выхода из кризиса, считают международные организации.

По отдельности страны принимают беспрецедентные меры для борьбы с распространением вируса COVID-19 и стимулирования экономики. Фискальные меры, объявленные в разных странах, в совокупности составляют около $8 трлн. Но во время мирового финансового кризиса 2008 г. международное сотрудничество было более активным и плодотворным. Например, тогда страны договорились избегать протекционистских мер, а сейчас многие государства запрещают экспорт медицинских товаров, отмечает The Wall Street Journal. «Сейчас миру очень важно держаться вместе, – приводит издание слова профессора экономики Корнеллского университета Эсвара Прасада. – Мне это кажется возможным, хотя, конечно, сделать это труднее, когда люди не могут встречаться лично».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных