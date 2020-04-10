МВФ и Всемирному банку придется спасать развивающиеся страны

Запросы к МВФ поступили уже от более 90 государств, а к Всемирному банку – как минимум от 60, пишет The Wall Street Journal. Вместе они готовы выделить на поддержку экономики пострадавших от пандемии стран до $1,2 трлн. Но некоторые специалисты сомневаются, что МВФ и Всемирный банк смогут достаточно быстро справиться с таким огромным наплывом заявок. «Это как больницы, которые могут принять определенное количество пациентов с COVID-19, но не всех сразу», — приводит издание слова бывшего главного экономиста МВФ Кеннета Рогоффа.