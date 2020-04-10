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МВФ и Всемирному банку придется спасать развивающиеся страны

Более 150 стран обратились к ним за помощью из-за вызванного пандемией кризиса
Алексей Невельский Михаил Оверченко
Dado Ruvic / REUTERS

Парализовавшая мир пандемия коронавируса наносит удар по экономике развивающихся стран. Многие уже обращаются за помощью к Международному валютному фонду (МВФ) и Всемирному банку. Это станет испытанием и для самих организаций, призванных поддерживать стабильность мировой экономики.

Кризис не знает границ

Запросы к МВФ поступили уже от более 90 государств, а к Всемирному банку – как минимум от 60, пишет The Wall Street Journal. Вместе они готовы выделить на поддержку экономики пострадавших от пандемии стран до $1,2 трлн. Но некоторые специалисты сомневаются, что МВФ и Всемирный банк смогут достаточно быстро справиться с таким огромным наплывом заявок. «Это как больницы, которые могут принять определенное количество пациентов с COVID-19, но не всех сразу», — приводит издание слова бывшего главного экономиста МВФ Кеннета Рогоффа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных