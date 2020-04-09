ФРС США предложила кредитным рынкам еще $2,3 трлн

Также – в отличие от финансового кризиса 2008 г. – ФРС намерена помочь рынку корпоративных облигаций. В четверг она расширила его поддержку, пообещав включить в список покупаемых инструментов более рискованные, такие как бонды «падших ангелов» – компаний, кредитный рейтинг которых в середине марта еще находился на инвестиционном уровне ВВВ, но с тех пор был снижен на одну ступень – до спекулятивного ВВ. Кроме того, ФРС будет покупать в ограниченном количестве биржевые фонды (ETF), состоящие из мусорных облигаций, т. е. бумаг со спекулятивным рейтингом. Этот сектор сильно пострадал во время мартовского обвала, отмечал ранее Йон Триси, издатель инвестиционного бюллетеня Fuller Treacy Money: некоторые биржевые фонды являются более ликвидным инструментом, чем содержащиеся в них бумаги, поэтому, не имея возможности продать последние, инвесторы массово избавлялись от паев фондов. Министерство финансов увеличило с $20 млрд до $75 млрд сумму, которую оно возместит ФРС, если та понесет убытки по этим корпоративным инструментам.