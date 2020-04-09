Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Экономика

ФРС США предложила кредитным рынкам еще $2,3 трлн

Поддержку получат малый бизнес, потребители, города и мусорные облигации
Михаил Оверченко
REUTERS

Федеральная резервная система (ФРС) в четверг обнародовала ряд новых механизмов на общую сумму $2,3 трлн, которые должны поддержать рынок частного кредитования. Ранее американский центробанк уже пообещал скупать госдолг (казначейские и ипотечные облигации, выпускаемые госагентствами) фактически в неограниченном количестве, а также ввел программы поддержки рынка фондирования – фондов денежного рынка и корпоративных векселей.

Также – в отличие от финансового кризиса 2008 г. – ФРС намерена помочь рынку корпоративных облигаций. В четверг она расширила его поддержку, пообещав включить в список покупаемых инструментов более рискованные, такие как бонды «падших ангелов» – компаний, кредитный рейтинг которых в середине марта еще находился на инвестиционном уровне ВВВ, но с тех пор был снижен на одну ступень – до спекулятивного ВВ. Кроме того, ФРС будет покупать в ограниченном количестве биржевые фонды (ETF), состоящие из мусорных облигаций, т. е. бумаг со спекулятивным рейтингом. Этот сектор сильно пострадал во время мартовского обвала, отмечал ранее Йон Триси, издатель инвестиционного бюллетеня Fuller Treacy Money: некоторые биржевые фонды являются более ликвидным инструментом, чем содержащиеся в них бумаги, поэтому, не имея возможности продать последние, инвесторы массово избавлялись от паев фондов. Министерство финансов увеличило с $20 млрд до $75 млрд сумму, которую оно возместит ФРС, если та понесет убытки по этим корпоративным инструментам.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных