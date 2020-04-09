ФРС США предложила кредитным рынкам еще $2,3 трлн

ФРС США предложила кредитным рынкам еще $2,3 трлнПоддержку получат малый бизнес, потребители, города и мусорные облигации
Федеральная резервная система (ФРС) в четверг обнародовала ряд новых механизмов на общую сумму $2,3 трлн, которые должны поддержать рынок частного кредитования. Ранее американский центробанк уже пообещал скупать госдолг (казначейские и ипотечные облигации, выпускаемые госагентствами) фактически в неограниченном количестве, а также ввел программы поддержки рынка фондирования – фондов денежного рынка и корпоративных векселей.
Также – в отличие от финансового кризиса 2008 г. – ФРС намерена помочь рынку корпоративных облигаций. В четверг она расширила его поддержку, пообещав включить в список покупаемых инструментов более рискованные, такие как бонды «падших ангелов» – компаний, кредитный рейтинг которых в середине марта еще находился на инвестиционном уровне ВВВ, но с тех пор был снижен на одну ступень – до спекулятивного ВВ. Кроме того, ФРС будет покупать в ограниченном количестве биржевые фонды (ETF), состоящие из мусорных облигаций, т. е. бумаг со спекулятивным рейтингом. Этот сектор сильно пострадал во время мартовского обвала, отмечал ранее Йон Триси, издатель инвестиционного бюллетеня Fuller Treacy Money: некоторые биржевые фонды являются более ликвидным инструментом, чем содержащиеся в них бумаги, поэтому, не имея возможности продать последние, инвесторы массово избавлялись от паев фондов. Министерство финансов увеличило с $20 млрд до $75 млрд сумму, которую оно возместит ФРС, если та понесет убытки по этим корпоративным инструментам.