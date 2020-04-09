Банк Англии будет напрямую финансировать правительство

Банк Англии будет напрямую финансировать правительствоМинистерству финансов Великобритании срочно нужны деньги на антикризисную помощь экономике
Министерство финансов Великобритании и Банк Англии договорились, что последний при необходимости напрямую прокредитует правительство, чтобы оно смогло быстро предоставить средства бизнесу в рамках анонсированной программы помощи. Великобритания станет первой страной, где во время нынешнего кризиса, вызванного пандемией коронавируса, будет применено так называемое монетарное финансирование бюджетных расходов.
«В качестве временной меры это при необходимости даст правительству источник краткосрочной дополнительной ликвидности, чтобы сгладить денежные потоки и поддержать упорядоченное функционирование рынков в нестабильный период, связанный с распространением COVID-19», – говорится в совместном заявлении Банка Англии и министерства финансов.
Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области