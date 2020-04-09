Банк Англии будет напрямую финансировать правительство

Министерство финансов Великобритании и Банк Англии договорились, что последний при необходимости напрямую прокредитует правительство, чтобы оно смогло быстро предоставить средства бизнесу в рамках анонсированной программы помощи. Великобритания станет первой страной, где во время нынешнего кризиса, вызванного пандемией коронавируса, будет применено так называемое монетарное финансирование бюджетных расходов.