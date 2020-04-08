Минфину не удалось вернуться на рынок ОФЗ с первой попытки

«Угроза затяжного периода низких цен на нефть может быть причиной более высокой премии по доходности, которую хотят получить инвесторы, но не готов платить Минфин», – говорит эксперт по фондовому рынку «БКС брокера» Игорь Галактионов. Тот факт, что даже наименее подверженный процентному риску флоутер не удалось разместить по приемлемой цене, говорит о слабости спроса на российский госдолг и низких шансах на успешность следующих аукционов, опасается он: «По крайней мере, если до этого времени не будут достигнуты договоренности по новой сделке ОПЕК+, что позволит пересмотреть прогнозы по ценам на нефть».