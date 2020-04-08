Минфину не удалось вернуться на рынок ОФЗ с первой попытки
Минфин в среду, 8 апреля, признал несостоявшимся аукцион по размещению нового выпуска десятилетних ОФЗ с переменным купоном. Такое решение принято «в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен», пояснило ведомство.
Этот аукцион должен был стать первым выходом Минфина на долговой рынокпосле паузы более чем в месяц. Ведомство планировало разместить новый флоутер – выпуск с переменным купоном, привязанным к Ruonia (средняя ставка однодневных рублевых депозитов на межбанковском рынке): купонный доход определяется исходя из среднего значения Ruonia за купонный период с временным лагом в семь дней. Общий размер выпуска – 450 млрд руб., первый аукцион по их продаже Минфин проводил без заранее определенных лимитов.
Последний раз Минфин размещал ОФЗ 26 февраля, тогда он продал пятилетний выпуск на 9 млрд руб. Следующий аукцион, 4 марта, Минфину пришлось отменить из-за волатильности на рынке в связи с распространением коронавируса. А еще через неделю, после обвала цен на нефть из-за разрыва сделки ОПЕК+, Минфин принял решение приостановить размещения ОФЗ «до стабилизации ситуации на рынках».
Сегодня Минфин предложит еще два выпуска ОФЗ: трехлетний с постоянным купоном на 20 млрд руб. и восьмилетний инфляционный выпуск на 10,8 млрд руб. (с номиналом, индексируемым на величину инфляции). К 12.30 мск доходность трехлетних ОФЗ на Московской бирже достигала 6,43% годовых, инфляционного выпуска – 2,95%.
Аналитики надеялись, что этот аукцион пройдет успешно. Обстановка на рынках за последние дни заметно улучшилась – в условиях восстановления цен на нефть и замедления темпов распространения эпидемии на рынках наблюдается глобальное восстановление аппетита к риску, говорил аналитик ПСБ Дмитрий Грицкевич перед аукционом. При этом флоутеры, выпущенные по новым правилам (с минимальным временным лагом к Ruonia), в марте достаточно неплохо показали себя в качестве «защитного» актива – их котировки снижались незначительно, что должно повышать их привлекательность, рассуждает он.
еще не уверены в окончательном переходе рынка к восстановлению и в условиях неопределенности перед заседанием ОПЕК+ попросили премию к рынку». Минфин же премию давать не готов – в предыдущие периоды волатильности на рынках, например осенью 2018 г., его представители неоднократно подчеркивали, что не готовы занимать любой ценой, напоминает он.
«Угроза затяжного периода низких цен на нефть может быть причиной более высокой премии по доходности, которую хотят получить инвесторы, но не готов платить Минфин», – говорит эксперт по фондовому рынку «БКС брокера» Игорь Галактионов. Тот факт, что даже наименее подверженный процентному риску флоутер не удалось разместить по приемлемой цене, говорит о слабости спроса на российский госдолг и низких шансах на успешность следующих аукционов, опасается он: «По крайней мере, если до этого времени не будут достигнуты договоренности по новой сделке ОПЕК+, что позволит пересмотреть прогнозы по ценам на нефть».
Впрочем, поддержать спрос на трехлетние ОФЗ с постоянным купоном также может сегодняшняя выплата купонов по бумагам аналогичного типа на 22,5 млрд руб., пишут в обзоре аналитики «ВТБ капитала».