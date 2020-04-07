Минфин объявил о возвращении на рынок госдолга впервые с февраля

Действительно, по сравнению с серединой марта уже можно говорить о стабилизации на рынке ОФЗ, говорит главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин. В марте доходности десятилетних ОФЗ поднимались до 8,5% годовых, сейчас же уже вернулись к 6,7–6,8% годовых, это ниже среднего уровня за прошлый год, указывает он. Хотя полностью рынок еще восстановился – до исторического минимума в 6% годовых вернуться так и не удалось, сетует Монастыршин. Тем не менее это приемлемый уровень для размещения, Минфину действительно пора было вернуться на рынок госдолга и выполнять план, считает он: «Изначально Минфин должен был привлечь в этом году через ОФЗ 1,5 трлн руб., пока же чистое размещение (за вычетом погашения – «Ведомости») чуть превысило 250 млрд руб. При этом не исключено, что ему придется нарастить план по размещению, чтобы поддержать бюджет».