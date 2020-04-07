Минфин объявил о возвращении на рынок госдолга впервые с февраля
Минфин в среду, 8 апреля, возобновит аукционы ОФЗ после более чем месячной паузы. Он предложит инвесторам сразу три выпуска: трехлетние бумаги на 20 млрд руб., десятилетние – без лимита, а также восьмилетний инфляционный выпуск на 10,8 мод руб. (с номиналом, индексируемым на величину инфляции).
Последний раз Минфин размещал ОФЗ 26 февраля, тогда он продал пятилетний выпуск на 9 млрд руб. Следующий аукцион, 4 марта, Минфину пришлось отменить из-за волатильности на рынке в связи с распространением коронавируса. А еще через неделю, когда к коронавирусу добавился обвал цен на нефть из-за развала ОПЕК+, Минфин принял решение приостановить размещения ОФЗ «до стабилизации ситуации на рынках».
Действительно, по сравнению с серединой марта уже можно говорить о стабилизации на рынке ОФЗ, говорит главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин. В марте доходности десятилетних ОФЗ поднимались до 8,5% годовых, сейчас же уже вернулись к 6,7–6,8% годовых, это ниже среднего уровня за прошлый год, указывает он. Хотя полностью рынок еще восстановился – до исторического минимума в 6% годовых вернуться так и не удалось, сетует Монастыршин. Тем не менее это приемлемый уровень для размещения, Минфину действительно пора было вернуться на рынок госдолга и выполнять план, считает он: «Изначально Минфин должен был привлечь в этом году через ОФЗ 1,5 трлн руб., пока же чистое размещение (за вычетом погашения – «Ведомости») чуть превысило 250 млрд руб. При этом не исключено, что ему придется нарастить план по размещению, чтобы поддержать бюджет».
Российское правительство может увеличить объем заимствований на 1–1,5 трлн руб., если цены на нефть в текущем году будут находиться на уровне $20 за баррель, сообщил на прошлой неделе Bloomberg со ссылкой на источники.
Минфин скорее хочет прощупать рыночную конъюнктуру, возражает аналитик «БКС премьера» Антон Покатович: «Посмотреть, состоится ли аукцион в принципе и по каким ценам инвесторы готовы покупать ОФЗ, не рассчитывая привлечь какие-то ресурсы». Но момент выбран удачный, согласен он. Рынки стабилизировались, инвесторы позитивно воспринимают замедление распространения коронавируса, цена на нефть удерживается выше $30 за баррель, перечисляет Покатович.
Спрос на бумаги будет, уверен Монастыршин: после рекордного оттока в марте, когда за месяц нерезиденты продали ОФЗ на 284 млрд руб., на прошлой неделе их продажи почти сошли на нет. Кроме того, надеется аналитик, повысить привлекательность бумаг в глазах участников рынка должно пятничное заявление председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая сообщила, что регулятор видит пространство для снижения ключевой ставки до конца года.
Тем не менее прогнозировать, вернется ли Минфин к еженедельным аукционам, по мнению Покатовича, рано. Это будет зависеть от того, как пройдут переговоры стран ОПЕК+, а после встреча G20, объясняет он: если их участникам снова не удастся договориться, это может снова дестабилизировать рынок. Сам Минфин, который обычно публикует график аукционов на квартал в конце предыдущего, своих планов по размещению на II квартал пока не анонсировал.