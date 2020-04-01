Нерезиденты в марте продали ОФЗ на рекордные 284 млрд рублей
Иностранные инвесторы устроили в марте распродажу облигаций федерального займа (ОФЗ). На конец месяца, по данным Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Московской биржи), доля нерезидентов в ОФЗ составила 31,2%, их портфель – 2,84 трлн руб. По данным ЦБ (он учитывает все депозитарии, но предоставляет данные с задержкой почти на месяц), на начало марта доля иностранцев в ОФЗ была 34,9% (3,2 трлн руб.), говорит аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич. Сопоставляя данные НРД и ЦБ, он приходит в выводу, что за март доля иностранцев по счетам всех депозитариев могла сократиться на 2,9 п. п. до 31,9%, а портфель принадлежащих им ОФЗ – на 284 млрд руб. (до 2,9 трлн руб.).
Мартовский отток из ОФЗ стал рекордным месячным сокращением как доли нерезидентов, так и их вложений в долговые бумаги, говорит Грицкевич. Прошлый месячный антирекорд был связан с санкциями, напоминает он, – за июнь 2018 г. нерезиденты продали российских госбумаг на 141 млрд руб.
Распродажу ОФЗ спровоцировали обвал цен на нефть, падение курса рубля и волатильность на мировых рынках на фоне пандемии коронавируса. Минфин 10 марта заявил, что приостанавливает проведение аукционов по размещению ОФЗ до стабилизации рыночной ситуации. Так правительство хочет избежать избыточного давления на долговой рынок. «У нас достаточно ресурсов и есть остатки, которыми мы можем восполнить недозаимствования средств на рынке. Мы считаем, что сейчас ажиотаж спадет и мы выйдем на рынки», – говорил министр финансов Антон Силуанов (цитата ТАСС).
В марте инвесторы спасали все, что можно, включая и вложения в ОФЗ, особенно в условиях падающей нефти, говорит вице-президент отдела облигаций Альфа-банка Сергей Осмачек
Рекордные показатели марта связаны еще и с высокой базой февраля – тогда вложения и доля нерезидентов в ОФЗ достигли исторического максимума, указывает Грицкевич. Нерезиденты наращивали долю в бумагах весь 2019 год на фоне снижения ключевой ставки ЦБ и мягкой монетарной политики ведущих центробанков.
Выход нерезидентов из ОФЗ в марте, безусловно, повлиял на курс рубля, говорит Осмачек, но он и без их выхода падал бы вслед за нефтью. По словам главного аналитика «БКС премьер» Антона Покатовича, влияние мартовского оттока в существенной мере было сглажено стабилизирующими действиями ЦБ, в частности увеличением продаж валюты до нынешних уровней, превышающих $200 млн в день.
Нерезиденты опасались повторения сценария декабря 2014 г., но, хотя ослабление рубля и произошло вместе с падением нефти, в этот раз Россия была готова к такому сценарию за счет бюджетного правила и накопленных резервов, говорит Осмачек. «ЦБ разрешил банкам переоценивать ценные бумаги, купленные до 1 марта, по справедливой стоимости на 1 марта, – говорит он. – Это затормозило потенциальную эскалацию распродаж ОФЗ. Все это вкупе с низкими ставками денежного рынка не только остановило падение ОФЗ, но и способствовало их существенному отскоку. Они уже отыграли больше половины своего падения». Нерезидентам выходить из ОФЗ уже большого смысла нет, говорит Осмачек. В условиях нулевых ставок по всему миру ОФЗ опять могут стать для них хорошим вложением, как только появятся первые признаки стабилизации рынков в мире.
Затягивание же текущего кризиса будет способствовать дальнейшему снижению доли нерезидентов в ОФЗ и объем нетто-продаж госбумаг в ближайшие два-три месяца может превысить отток 2018 г. (с апреля по декабрь) в размере 561 млрд руб., считает Грицкевич.
Весной доходность ОФЗ будет определяться общим отношением к риску на рынках, а также динамикой нефтяных цен, указывает Покатович. В случае новых волн рыночной дестабилизации доходность таких бумаг может быть 8–8,5%, но при условии стабилизации в конце весны она составит 6,5%.