Нерезиденты в марте продали ОФЗ на рекордные 284 млрд рублей

Нерезиденты опасались повторения сценария декабря 2014 г., но, хотя ослабление рубля и произошло вместе с падением нефти, в этот раз Россия была готова к такому сценарию за счет бюджетного правила и накопленных резервов, говорит Осмачек. «ЦБ разрешил банкам переоценивать ценные бумаги, купленные до 1 марта, по справедливой стоимости на 1 марта, – говорит он. – Это затормозило потенциальную эскалацию распродаж ОФЗ. Все это вкупе с низкими ставками денежного рынка не только остановило падение ОФЗ, но и способствовало их существенному отскоку. Они уже отыграли больше половины своего падения». Нерезидентам выходить из ОФЗ уже большого смысла нет, говорит Осмачек. В условиях нулевых ставок по всему миру ОФЗ опять могут стать для них хорошим вложением, как только появятся первые признаки стабилизации рынков в мире.