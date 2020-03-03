Минфин отменил аукцион ОФЗ из-за волатильности на рынке

В этих условиях Минфину пришлось бы дать премию, чтобы найти спрос на бумаги, констатирует Жорнист, напоминая – особой необходимости занимать у ведомства нет. При плане в 600 млрд руб. в этом квартале Минфин уже привлек 501 млрд руб. Так что, отменив аукцион, Минфин сможет не «переплачивать» и заодно поддержать рынок, не давя на него избыточным предложением, говорит Жорнист.