Минфин отменил аукцион ОФЗ из-за волатильности на рынке
Минфин сообщил, что не будет проводить аукцион по размещению ОФЗ в среду, 4 марта. Такое решение принято для содействия «стабилизации рыночной ситуации в условиях повышенной волатильности на финансовых рынках», говорится в сообщении ведомства.
На прошлой неделе Минфин разместил бумаги на 9,1 млрд руб. под 5,84% годовых при спросе в 13,3 млрд руб., хотя еще неделей ранее привлек ОФЗ 51 млрд руб. под 5,56–6,01% (доходность еще одного выпуска привязана к инфляции с премией 2,6%) при спросе выше 160 млрд руб.
Последний аукцион прошел с большой премией, и хотя сейчас рынки пытаются отыграть падение, надеясь на снижение ставки ФРС в марте, это не гарантия того, что на следующей неделе обвал не повторится, полагает главный аналитик «БКС премьера» Антон Покатович: «Мер регуляторов может быть недостаточно, и любая новость о новых зараженных короновирусом послужит триггером».
Для размещения сейчас не самая благоприятная ситуация: из-за коронавируса на рынках подскочила волатильность, инвесторы сокращают вложения в рисковые активы, соглашается портфельный управляющий «Альфа-капитала» Евгений Жорнист. Так, доходности ОФЗ на прошлой неделе подскочили на 0,5–0,7 процентного пункта в зависимости от срока обращения.
В этих условиях Минфину пришлось бы дать премию, чтобы найти спрос на бумаги, констатирует Жорнист, напоминая – особой необходимости занимать у ведомства нет. При плане в 600 млрд руб. в этом квартале Минфин уже привлек 501 млрд руб. Так что, отменив аукцион, Минфин сможет не «переплачивать» и заодно поддержать рынок, не давя на него избыточным предложением, говорит Жорнист.
Минфину уже приходилось отменять аукционы ОФЗ из-за неблагоприятной рыночной обстановки. Так, в сентябре 2018 г., когда из-за угроз новых санкций на российской рынке начались распродажи, Минфин месяц не проводил размещений на долговом рынке. Тогда он не выполнил и половины квартального плана, разместив бумаг на 205,3 млрд руб. вместо запланированных 450 млрд руб.