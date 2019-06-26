Минфин установил квартальный рекорд по размещению облигаций

Министр финансов Антон Силуанов Евгений Разумный / Ведомости

II квартал прошел для Минфина крайне успешно. С учетом аукциона в среду, 26 июня, на котором министерство разместило облигаций федерального займа (ОФЗ) на 18,4 млрд руб., рынок купил бумаг на 888 млрд руб. Это абсолютный рекорд по размещениям за один квартал, сообщил «Ведомостям» представитель Минфина.

Министерство перевыполнило квартальный план почти в полтора раза: предполагалось разместить ОФЗ только на 600 млрд руб.

В эту среду Минфин, впрочем, занял 92% запланированного: готовилось размещение 11-летних ОФЗ на 20 млрд руб. Спрос на бумагу достигал 46,6 млрд руб., средневзвешенная доходность составила 7,46% годовых. На вторичном рынке к закрытию вторника этот выпуск торговался с доходностью 7,5%. Минфин не готов предлагать премию, тем более с учетом того, сколько он привлек на рынке с начала года, подчеркивает аналитик Газпромбанка Андрей Кулаков: с учетом погашений в этом году он уже занял 950 млрд руб., или на 70% больше, чем за весь 2018 г.

Всего с начала года министерство привлекло на рынке 1,4 трлн руб. В I квартале Минфин тоже занял больше, чем собирался, – 514 млрд руб. против 450 млрд руб. по плану. После этого план на II квартал был увеличен до 600 млрд руб., но уже к середине мая министерство выполнило и его.

Доходности 10-летних ОФЗ с начала апреля упали на 98 базисных пунктов до 7,44% годовых.

Самые интересные в мире

Первое полугодие выдалось для Минфина действительно удачным – на рынок российских гособлигаций начали возвращаться иностранные инвесторы, замечает старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич. После того как расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не выявило следов прямого вмешательства России в американские выборы, опасения, что США введут новые, более жесткие антироссийские санкции заметно снизились, указывает он. А мировые центробанки в этом году один за другим заявляют о переходе к смягчению денежно-кредитной политики, напоминает Петроневич.

На прошлой неделе президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги предупредил, что банк готов стимулировать европейскую экономику, в том числе с помощью снижения ставок. Двумя днями позже ФРС дала понять, что может начать уменьшать процентные ставки из-за растущей экономической неопределенности и снижения инфляционных ожиданий. Смягчение риторики ФРС и ЕЦБ приводит к снижению доходностей на развитых рынках и делает интереснее бумаги развивающихся стран, в том числе российские, – за счет разницы в ставках, резюмирует Петроневич.

К 1 июня вложения нерезидентов в ОФЗ приблизились к 2,5 трлн руб. – это исторический максимум, сообщил на прошлой неделе ЦБ.

В мае спрос на ОФЗ дополнительно подстегнули ожидания, что к снижению ключевой ставки перейдет и российский Центробанк, это привело к ралли на рынке, объясняет аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. 14 июня ЦБ впервые за год снизил ключевую ставку до 7,5% и допустил еще одно снижение в ближайшем будущем.

С точки зрения фундаментальных макроэкономических показателей Россия, вероятно, наиболее надежный эмитент сейчас среди развивающихся стран, рассуждает Порывай: профицитный бюджет, положительное сальдо счета текущих операций, высокие международные резервы говорят о низких кредитных рисках. В феврале Минфин отказался от лимитов на аукционах ОФЗ, вероятно, рассчитывая на высокий спрос, и новый подход позволил в разы увеличить размещение бумаг, напоминает Порывай.

Предложение придется снижать

В июне Минфин вернулся к объявлению лимитов, об этом предупреждал руководитель долгового департамента Минфина Константин Вышковский. Он также сообщил, что, так как Минфин перевыполнил план по привлечению в первом полугодии, во втором предложение ОФЗ в аукционный день может снизиться: «Очевидно, что мы не можем допустить того, чтобы во втором полугодии, IV квартале у нас не было возможности предлагать бумаги рынку. Если не произойдет никаких негативных событий, то мы вынуждены будем снижать, максимально плавно, предложение».

По оценке аналитиков «ВТБ капитала», во втором полугодии Минфину необходимо привлечь около 700–900 млрд руб. – в зависимости от того, как в бюджете будут учтены внешние заимствования. В этом году Минфин уже дважды размещал евробонды – в марте и июне – и в общей сложности привлек $5,5 млрд и 750 млн евро.

В следующем полугодии Минфин может снизить предложение в аукционный день почти вдвое: если в первом полугодии в среднем привлекалось около 60 млрд руб. в неделю, то во втором он может размещать 25–30 млрд руб., пишут в обзоре аналитики «ВТБ капитала». И хотя рынок, вероятно, уже заложил в котировки сокращение предложения на будущих аукционах, это все же может поддержать вторичный рынок, а премии по доходности активно размещаемых выпусков должны снизиться, ожидают они.

Сейчас доходности находятся на довольно низком уровне, им особо некуда снижаться, возражает Порывай. Но если ФРС будет агрессивно понижать ставку и доходности на мировых рынках продолжат падать, следом за ними могут снизиться и доходности российских госбумаг, признает он.

Пока что Минфин занимал впрок, и не исключено, что продолжит делать это и в III квартале, а вот в IV квартале ситуация может измениться, полагает Петроневич: развитие торгового конфликта Китая и США может ударить по спросу на нефть, что в свою очередь приведет к переоценке рисков инвесторами. «Опасаясь возможного падения курса рубля вслед за нефтяными котировками, они могут начать выходить из российских бумаг», – заключает Петроневич.