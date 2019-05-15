Финансы / Рынки
Статья опубликована в № 4813 от 16.05.2019 под заголовком: Минфину все мало

Минфин выполнил план по размещению ОФЗ на II квартал

Инвесторы гонятся за высокой доходностью и активно покупают бумаги, ожидая снижения ключевой ставки ЦБ

В среду Минфин провел три успешных аукциона по размещению ОФЗ, перевыполнив план по привлечению на II квартал. На трех аукционах Минфин разместил бумаги на 135 млрд руб. при спросе 239,1 млрд, а всего с апреля – почти на 640 млрд руб. Изначально министерство рассчитывало разместить за квартал ОФЗ только на 600 млрд руб.

Это уже второй раз, когда за 2019 г. Минфин занимает больше, чем планировал. В I квартале министерство разместило бумаг на 64 млрд руб. больше, чем рассчитывало (всего ОФЗ было размещено на 514 млрд руб.).

При подготовке плана на II квартал Минфин исходил из умеренно-консервативных оценок ожидаемого спроса, объяснило министерство. Минфин продолжит размещение ОФЗ во II квартале без пересмотра планов, исходя из рыночной конъюнктуры и спроса, говорится в его сообщении. До конца квартала запланировано еще пять аукционных дней.

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