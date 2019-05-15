Минфин выполнил план по размещению ОФЗ на II квартал
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В среду Минфин провел три успешных аукциона по размещению ОФЗ, перевыполнив план по привлечению на II квартал. На трех аукционах Минфин разместил бумаги на 135 млрд руб. при спросе 239,1 млрд, а всего с апреля – почти на 640 млрд руб. Изначально министерство рассчитывало разместить за квартал ОФЗ только на 600 млрд руб.
Это уже второй раз, когда за 2019 г. Минфин занимает больше, чем планировал. В I квартале министерство разместило бумаг на 64 млрд руб. больше, чем рассчитывало (всего ОФЗ было размещено на 514 млрд руб.).
При подготовке плана на II квартал Минфин исходил из умеренно-консервативных оценок ожидаемого спроса, объяснило министерство. Минфин продолжит размещение ОФЗ во II квартале без пересмотра планов, исходя из рыночной конъюнктуры и спроса, говорится в его сообщении. До конца квартала запланировано еще пять аукционных дней.
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