Минфин может сократить продажу ОФЗ во втором полугодии

Андрей Гордеев / Ведомости

Минфин может снизить предложение ОФЗ во втором полугодии из-за того, что уже перевыполнил план по привлечению в первом. Об этом во вторник рассказал руководитель долгового департамента Минфина Константин Вышковский.

«Учитывая, что мы ускоренными темпами выполняем программу по заимствованиям, очевидно, что мы не можем допустить того, чтобы во втором полугодии, IV квартале у нас не было возможности предлагать бумаги рынку. Если не произойдет никаких негативных событий, то мы вынуждены будем снижать, максимально плавно, объем предложения», – сообщил Вышковский (здесь и далее цитаты по ТАСС).

Минфин в этом году перевыполнил планы по привлечению на I и II кварталы. В I квартале он разместил ОФЗ на 514 млрд руб. при плане в 450 млрд руб. После этого он увеличил план на II квартал до 600 млрд руб., но на прошлой неделе перевыполнил и его, причем на полтора месяца раньше: с учетом аукционов, прошедших 15 мая, Минфин привлек почти 640 млрд руб. с начала апреля.

Продолжать занимать такими темпами Минфин не готов, но и совсем не выходить на рынок не может: «Мы перевыполняем план, занимаем с опережением графика, и оставшуюся часть должны как-то распределить по оставшейся части года для того, чтобы на всех аукционах мы были юридически в состоянии предложить рынку какой-то объем», – отметил Вышковский.

Минфин готов снизить программу внутренних займов на этот год с 1,7 трлн до 1,57 трлн руб. Такие поправки к бюджету на 2019 г. он опубликовал на прошлой неделе. С учетом обновленного проекта бюджета и уже привлеченных займов, ему нужно занимать около 37 млрд руб. в неделю, подсчитал аналитик Росбанка Юрий Тулинов. В последние недели Минфин мог занять втрое больше за один день: так, только на прошлой неделе он разместил бумаги на 135 млрд руб.

Чтобы управлять предложением ОФЗ, Минфин может вернуться к старому механизму аукционов и заранее объявлять лимиты по размещению. «Вполне вероятно, что мы можем вернуться к использованию в отдельные моменты первого подхода, предыдущего, когда мы будем ограничивать, заранее объявлять, что такой-то бумаги будет предлагаться до такой-то суммы», – сообщил Вышковский. От этого подхода министерство отказалось в середине февраля. «В условиях высокой волатильности спроса мы хотим иметь большую гибкость при удовлетворении заявок и размещать больше при наличии высокого спроса по справедливым ценам», – объяснял тогда представитель Минфина.

Намек на то, что предложение ОФЗ может быть ограничено, привел к росту котировок на бирже. Доходность 10-летних ОФЗ к закрытию торгов упала на 4 базисных пункта (б. п.) до 7,97%. Индекс RGBI, отслеживающий стоимость российских гособлигаций, за день вырос на 0,1% до 138,71 пункта – это максимум с начала августа прошлого года.

ОФЗ уверенно дорожали еще с апрельского заседания ЦБ, подчеркивает Тулинов: после того как регулятор дал понять, что может перейти к снижению ключевой ставки уже в июне, участники рынка начали скупать бумаги, чтобы зафиксировать высокую доходность. После сообщений об ограничении предложения, появившихся примерно в шесть вечера (всего за час до закрытия торгов), доходности упали еще на 3–5 б. п. В это время активность на рынке уже снижается, поэтому такой рост котировок вполне может быть связан с действиями игроков в коротких позициях, полагает Тулинов: «Вероятно, они бросились закрывать короткие позиции, опасаясь дальнейшего роста цен из-за ограниченного предложения на первичном рынке».

В эту среду Минфин проведет два аукциона ОФЗ, на которых предложит инвесторам пятилетний и 11-летний выпуски. Лимитов по размещению бумаг на завтрашних аукционов он не установил. Скорее всего, завтра Минфин не будет гнаться за суммой займов, а будет ориентироваться на предложенную участниками рынка доходность, ожидает Тулинов.