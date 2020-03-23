ФРС США радикально расширила программу поддержки долговых рынков

Две новые программы ориентированы на компании и бумаги с инвестиционным рейтингом. В рамках одной ФРС будет кредитовать такие компании и предоставлять им бридж-кредиты на четыре года, а в рамках второй – покупать корпоративные облигации и паи обращающихся в США биржевых фондов корпоративных облигаций. Правда, число потенциальных получателей такой помощи в ближайшее время может сократиться. Облигации и биржевые фонды корпоративных бондов и инвестиционных рейтингов сильно упали в последние недели, отражая страхи инвесторов, что рейтинг многих может быть понижен до спекулятивного уровня. Так, средняя доходность корпоративных облигаций с максимальным спекулятивным рейтингом (ВВ) выросла до 7,75% с 3,63% в январе. Но почти у 10% (на $320 млрд) бондов с самым низким инвестиционным рейтингом (ВВВ) доходность еще выше.