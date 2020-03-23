ФРС США радикально расширила программу поддержки долговых рынков
Федеральная резервная система США в понедельник сообщила о расширении мер поддержки долговых рынков, которые в последние недели стали одним из главных источников стресса в финансовой системе. «Резкая остановка» на этих рынках, по выражению экспертов Института международных финансов (IIF), заставила аналитиков говорить о том, что вызванный эпидемией коронавируса спад в мировой экономике может оказаться более серьезным и длительным.
Новые меры включают частичную поддержку рынков корпоративных и муниципальных облигаций.
ФРС сообщила, что покупка казначейских бумаг и облигаций, выпущенных ипотечными агентствами, будет фактически неограниченной. На прошлой неделе центробанк пообещал выкупить первых бумаг на $500 млрд, а вторых – на $200 млрд и к пятнице исполнил план по их приобретению первых примерно наполовину и на треть соответственно. Теперь ФРС обещает уже на этой неделе купить казначейских бондов на $375 млрд, а ипотечных – на $250 млрд. Скупка будет продолжаться «в объемах, необходимых для обеспечения бесперебойного функционирования рынка и эффективного влияния денежной политики на более широкую ситуацию в финансовой системе», говорится в заявлении.
Также в программу скупки включены ипотечные облигации, выпускаемые государственными и квазигосударственными организациями (в основном они включают кредиты на жилье в многоквартирных домах).
Для поддержки рынка корпоративного кредитования предложены три программы, причем одну из них ФРС использовала во время кризиса 2008 г. Программа срочного кредитования на рынке ценных бумаг, обеспеченных активами (Term Asset-Backed Securities Lending Facility – TALF), предполагает предоставление займов инвесторам на покупку облигаций, обеспеченных кредитами по кредитным картам и другими потребительскими займами.
Две новые программы ориентированы на компании и бумаги с инвестиционным рейтингом. В рамках одной ФРС будет кредитовать такие компании и предоставлять им бридж-кредиты на четыре года, а в рамках второй – покупать корпоративные облигации и паи обращающихся в США биржевых фондов корпоративных облигаций. Правда, число потенциальных получателей такой помощи в ближайшее время может сократиться. Облигации и биржевые фонды корпоративных бондов и инвестиционных рейтингов сильно упали в последние недели, отражая страхи инвесторов, что рейтинг многих может быть понижен до спекулятивного уровня. Так, средняя доходность корпоративных облигаций с максимальным спекулятивным рейтингом (ВВ) выросла до 7,75% с 3,63% в январе. Но почти у 10% (на $320 млрд) бондов с самым низким инвестиционным рейтингом (ВВВ) доходность еще выше.
Эти три программы в сумме предусматривают финансирование в размере $300 млрд, при этом министерство финансов обязалось покрыть возможные убытки на сумму до $30 млрд.
Инвесторы хотели бы видеть более агрессивные шаги по обеспечению стабильности на рынках инструментов с фиксированным доходом, говорил на днях Эван Браун, начальник отдела рыночной стратегии UBS Asset Management (цитата по The Wall Street Journal): «Они могут включать партнерство ФРС и минфина США по предоставлению кредитования под залог корпоративных облигаций и агрессивную скупку итальянского долга Европейским центробанком».
ФРС также смягчила условия по двум обнародованным на прошлой неделе программам поддержки рынка муниципального долга и корпоративных векселей (краткосрочных обеспеченных ценных бумаг, которые компании используют для финансирования повседневной деятельности).
Центробанк пообещал вскоре представить программу кредитования малого и среднего бизнеса.
Фьючерсы на американские фондовые индексы подскочили после заявления ФРС, но биржевая сессия все равно началась со снижения. К 18.10 мск индексы падали на 1,5–2,5%. Однако доходность 10-летних казначейских облигаций, которая на прошлой неделе взлетела до 1,2%, так как инвесторы распродавали эти считающиеся защитными бумаги вместе с акциями, все-таки снизилась до 0,7%, указывает Джеймс Найтли, главный экономист ING. Все действия ФРС направлены на то, чтобы «снизить негативные последствия от стресса на рынках, которые могут усугубить и без того гигантские риски для экономической активности, создающиеся в результате закрытия стран на карантин», отметил он.
Morgan Stanley снизил прогноз роста ВВП США в 2020 г. с 0,6 до -3%, что превысит результат 2009 г. (-2,5%) и станет самым глубоким спадом с 1946 г., когда экономика сократилась на 11,1%. Во II квартале банк ждет обвала на 30,1% с учетом сезонности. Прогноз по росту мирового ВВП в этом году понижен до 0,3% (-0,5% в 2009 г.).