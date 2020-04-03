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Китай тайно одолжил развивающимся странам более $200 млрд

Инвесторы не знают реальных масштабов задолженности стран, ряду из которых грозит дефолт
Михаил Оверченко Алексей Невельский
Замбия заняла у Китая миллиарды долларов, а теперь не может расплатиться по долгам. На фото: президент страны Эдгар Лунгу и председатель КНР Си Цзиньпин /Nicolas Asfouri / Pool Photo via AP

Десятки развивающихся стран в последние годы активно брали кредиты у Китая, прежде всего на реализацию инфраструктурных проектов. В отличие от международных организаций, таких как МВФ и Всемирный банк, Китай дает деньги на коммерческих условиях, при этом требует их не разглашать. Поэтому реальный размер этих займов может быть намного больше, чем предполагают инвесторы и кредитные аналитики.

Глобальная рецессия, которая уже наступила на фоне пандемии коронавируса, подрывает финансовое состояние отягощенных долгами стран.

Собрать по крупицам

Китай тайно одолжил развивающимся странам более $200 млрд, что соответствует примерно половине всех выданных им трансграничных кредитов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на исследование экономистов Кармен Рейнхарт (Гарвардский университет), Себастьяна Хорна (Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана) и Кристофа Требеша (Кильский институт мировой экономики). По оценкам экономистов, задолженность около дюжины бедных государств перед Китаем составляет не менее 20% их ВВП.

Чтобы дать свои оценки, исследователи в последние два года по крупицам собирали информацию о китайских кредитах.

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