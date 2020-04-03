Китай тайно одолжил развивающимся странам более $200 млрд
Десятки развивающихся стран в последние годы активно брали кредиты у Китая, прежде всего на реализацию инфраструктурных проектов. В отличие от международных организаций, таких как МВФ и Всемирный банк, Китай дает деньги на коммерческих условиях, при этом требует их не разглашать. Поэтому реальный размер этих займов может быть намного больше, чем предполагают инвесторы и кредитные аналитики.
Глобальная рецессия, которая уже наступила на фоне пандемии коронавируса, подрывает финансовое состояние отягощенных долгами стран.
Собрать по крупицам
Китай тайно одолжил развивающимся странам более $200 млрд, что соответствует примерно половине всех выданных им трансграничных кредитов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на исследование экономистов Кармен Рейнхарт (Гарвардский университет), Себастьяна Хорна (Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана) и Кристофа Требеша (Кильский институт мировой экономики). По оценкам экономистов, задолженность около дюжины бедных государств перед Китаем составляет не менее 20% их ВВП.
Чтобы дать свои оценки, исследователи в последние два года по крупицам собирали информацию о китайских кредитах.