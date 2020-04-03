Китай тайно одолжил развивающимся странам более $200 млрд

Десятки развивающихся стран в последние годы активно брали кредиты у Китая, прежде всего на реализацию инфраструктурных проектов. В отличие от международных организаций, таких как МВФ и Всемирный банк, Китай дает деньги на коммерческих условиях, при этом требует их не разглашать. Поэтому реальный размер этих займов может быть намного больше, чем предполагают инвесторы и кредитные аналитики.