Экономика / Мировая экономика

Китай исподволь завоевывает Центральную и Восточную Европу

Его проекты сулят развитие инфраструктуры и грозят попаданием в долговую ловушку
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Китай пытается воспользоваться историческим шансом увеличить свое влияние в самом сердце Европы и изменить мировой порядок, извлекая выгоду из внутренних неурядиц Евросоюза и ухудшения его отношений с США и Россией. Не спеша, применяя полученный в Азии и Африке опыт, Китай создает физическую и финансовую инфраструктуру в странах Центральной и Восточной Европы.

Влияние Китая усиливается и в экономике, и в политике – так, Греция, чьим главным портом после долгового кризиса управляет китайская госкомпания, в 2017 г. заблокировала попытки ЕС осудить Пекин за преследования политических активистов. Проблема для стран региона в том, что по условиям контрактов им приходится брать кредиты у китайских банков, чтобы расплачиваться с китайскими же подрядчиками. И они все больше влезают в долги.

Первые результаты

Самым близким партнером Китая сейчас становится Сербия. Китай построил в Белграде первый за 70 лет мост через Дунай и помог модернизировать сербские телекоммуникационные системы. Недавно в Сербии заработала платежная система China UnionPay, конкурирующая с Visa и Mastercard и позволяющая сербам расплачиваться банковскими картами за границей, а Китаю – создать в Европе систему для международных денежных переводов, которую не смогут заблокировать США.

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