Как Шелковый путь стал резиновым
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Ровно пять лет назад председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в Астане с программной речью о сотрудничестве Пекина со странами Центральной Азии, предложил создать Экономический пояс Шелкового пути. С тех пор эта концепция пережила несколько ребрендингов и стала главной внешнеполитической инициативой товарища Си, а заодно удобным обозначением для любой зарубежной активности Китая. В итоге идея китайского Шелкового пути зажила многочисленными жизнями, которые уже не привязаны к каким-либо географическим маршрутам и не укладываются в скучные рамки экономики или внешней политики. Что такое «Инициатива пояса и пути», как она после очередного ребрендинга именуется на китайском бюрократическом языке, – зависит исключительно от позиции говорящего. Ведь ни сроков, ни сколь-либо четких направлений у Шелкового пути нет, а значит, под этот бренд можно подверстать что угодно.
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