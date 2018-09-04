Как Шелковый путь стал резиновым

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Си Цзиньпину Шелковый путь нужен, прежде всего, чтобы рассказывать своей стране и всему миру о том, какой он успешный кормчий Andy Wong / AP

Ровно пять лет назад председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в Астане с программной речью о сотрудничестве Пекина со странами Центральной Азии, предложил создать Экономический пояс Шелкового пути. С тех пор эта концепция пережила несколько ребрендингов и стала главной внешнеполитической инициативой товарища Си, а заодно удобным обозначением для любой зарубежной активности Китая. В итоге идея китайского Шелкового пути зажила многочисленными жизнями, которые уже не привязаны к каким-либо географическим маршрутам и не укладываются в скучные рамки экономики или внешней политики. Что такое «Инициатива пояса и пути», как она после очередного ребрендинга именуется на китайском бюрократическом языке, – зависит исключительно от позиции говорящего. Ведь ни сроков, ни сколь-либо четких направлений у Шелкового пути нет, а значит, под этот бренд можно подверстать что угодно.