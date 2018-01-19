Где ФСБ нашла плохих соседей

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После Сирии и Крыма ястребиные настроения стали обычными для российских силовиков. Но привычная торговля угрозами на внутреннем административном рынке может негативно отразиться на отношениях России с некоторыми ключевыми международными партнерами: грозные формулировки могут иметь вполне конкретную цену для стратегически важных экономических проектов.

В четверг ФСБ (в состав которой в 2003 г. вошла Пограничная служба) опубликовала на своем сайте разработанный службой проект «Основ пограничной политики Российской Федерации», его предстоит еще утвердить президенту (предыдущая версия была подписана в октябре 1996 г. Борисом Ельциным). Новый документ куда более агрессивный: согласно ему «основные угрозы безопасности» связаны с «наличием социально-политических конфликтов» на территориях стран-соседей, проблемами территориального разграничения и «возрастающим дефицитом сырьевых ресурсов». В старой версии документа отмечалось, что Россия не только не имеет территориальных претензий к другим государствам, но и сама признает нерушимой внешнюю границу СССР, а границами с новыми государствами, образовавшимися на месте Союза, считает те, что совпадают с «прежними границами административно-территориального деления СССР». Вместо этого в новом документе допускается «возможность изменения прохождения госграницы на законной (правомерной) основе <...> при соблюдении общепризнанных принципов и норм международного права».

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