Китайские займы заставляют бедные страны обращаться к МВФ
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МВФ больше года предупреждает о ростке долга бедных стран. Пакистан уже ведет с ним переговоры о финансовой помощи, с запросами обратились Ангола, Замбия и другие государства. Это заставляет экспертов МВФ задуматься: насколько сильно финансовые проблемы стран связаны с кредитами Китая? Никто не знает ответа на этот вопрос и не может гарантировать, что Пекин пойдет навстречу заемщикам и другим кредиторам.
В последнее десятилетие Китай занял оставленную Западом нишу, предлагая политическим союзникам финансирование и кредиты на проекты, продвигающие его коммерческие и геополитические интересы. Причем без обязательств в виде прозрачности и соблюдения других норм. Из-за отсутствия официальных данных оценить масштаб этого кредитования трудно. По словам специалистов Университет Джонса Хопкинса, их задача больше похожа на «работу детективов, а не бухгалтеров». По их оценкам, китайские власти, банки и подрядчики одолжили африканским правительствам и госкомпаниям около $143 млрд в 2000-2017 гг. Но информации о сроках погашения, стоимости и условиях этих займов почти нет.
Это большая проблема для МВФ. «Компетентность МВФ базируется на способности оценить приемлемый уровень задолженности. Если он ошибется или сделает это, не обладая информацией, доверие к нему будет подорвано», – утверждает бывший высокопоставленный сотрудник фонда.
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