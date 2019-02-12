Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4753 от 13.02.2019 под заголовком: Долговой колониализм

Как Мальдивы попали в долговую ловушку Китая

У небольших стран возникают серьезные проблемы из-за его инфраструктурных проектов
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В прошлом году в Индийском океане был открыт мост длиной более 2 км, соединивший столицу Мальдив Мале с международным аэропортом и искусственным островом Хулхумале. Он должен был показать, какую выгоду может принести небольшим государствам китайская «Инициатива пояса и пути», цель которой – реализовать крупные инфраструктурные проекты в Азии и на других континентах. Однако мост общей стоимостью $210 млн стал еще одним примером того, как у этих стран возникают финансовые проблемы из-за проектов Пекина.

Осенью 2018 г. президент Мальдив Абдулла Ямин, при котором заключались основные договора с Китаем и осуществлялись инвестиции, неожиданно проиграл выборы. Новые власти даже не знают полного размера задолженности перед Пекином и сейчас пытаются определить его, пишет Financial Times. По словам Мохамеда Нашида, предшественника Ямина и советника нового президента Ибрагима Мохамеда Солиха, с учетом скрытых госгарантий Мальдив по китайским кредитам размер долга может достичь $3 млрд. Это слишком много для страны с населением около 400 000 человек и ВВП $4,9 млрд в 2017 г.

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Комментарии
klochkovg
06:45 13.02.2019
прям какая-то “Исповедь экономического убийцы Chinese edition”
20
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