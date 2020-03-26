Reuters: Венесуэла просит финансовой помощи у Китая
К рухнувшим ценам на нефть в истощенной стране добавился коронавирус
Венесуэла начала переговоры с Китаем по поводу возможной финансовой поддержки из-за обвала цен на нефть и распространения коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на нескольких человек, знакомых с ходом переговоров.
Китай – один из главных союзников Венесуэлы. Несколько лет назад он прекратил выдавать ей новые кредиты, но сохраняет дипломатические отношения с режимом Николаса Мадуро. Тогда как США и многие страны Европы и Латинской Америки в прошлом году признали президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо, лидера оппозиции и председателя национальной ассамблеи.
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