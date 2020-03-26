Reuters: Венесуэла просит финансовой помощи у Китая

Китай – один из главных союзников Венесуэлы. Несколько лет назад он прекратил выдавать ей новые кредиты, но сохраняет дипломатические отношения с режимом Николаса Мадуро. Тогда как США и многие страны Европы и Латинской Америки в прошлом году признали президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо, лидера оппозиции и председателя национальной ассамблеи.