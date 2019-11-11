Венесуэла вынуждена продавать нефть с большим дисконтом

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Isaac Urrutia / REUTERS

Венесуэла, экономика которой очень сильно зависит от экспорта нефти, из-за санкций США лишилась не только доступа ко многим зарубежным рынкам, но и возможности разбавлять свою тяжелую нефть. Поэтому режим президента Николаса Мадуро вынужден продавать ее по ценам гораздо ниже рыночных. Он также все больше зависит от «Роснефти», пишет Financial Times.

Нефть составляет более 90% венесуэльского экспорта. Прежде почти половину нефти страна поставляла в США, которые были основным источником валютной выручки, поскольку часть экспорта в Китай и Россию идет в счет погашения кредитов. Кроме того, США были основным поставщиком растворителей для разжижения венесуэльской нефти. Но в начале года Вашингтон поддержал председателя национальной ассамблеи Хуана Гуайдо, объявившего себя президентом Венесуэлы, и ввел санкции против нефтяного сектора страны в попытке помочь Гуайдо свергнуть Мадуро. Эти санкции запретили лицам из США покупать нефть у госкомпании Petroleos de Venezuela (PDVSA) и поставлять ей растворители, а также вынудили компании из многих других стран прекратить сотрудничество с Каракасом.