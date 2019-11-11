Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4939 от 12.11.2019 под заголовком: «Роснефть» спасает Венесуэлу

Венесуэла вынуждена продавать нефть с большим дисконтом

Санкции США заставляют ее все больше полагаться на «Роснефть»

Венесуэла, экономика которой очень сильно зависит от экспорта нефти, из-за санкций США лишилась не только доступа ко многим зарубежным рынкам, но и возможности разбавлять свою тяжелую нефть. Поэтому режим президента Николаса Мадуро вынужден продавать ее по ценам гораздо ниже рыночных. Он также все больше зависит от «Роснефти», пишет Financial Times.

Нефть составляет более 90% венесуэльского экспорта. Прежде почти половину нефти страна поставляла в США, которые были основным источником валютной выручки, поскольку часть экспорта в Китай и Россию идет в счет погашения кредитов. Кроме того, США были основным поставщиком растворителей для разжижения венесуэльской нефти. Но в начале года Вашингтон поддержал председателя национальной ассамблеи Хуана Гуайдо, объявившего себя президентом Венесуэлы, и ввел санкции против нефтяного сектора страны в попытке помочь Гуайдо свергнуть Мадуро. Эти санкции запретили лицам из США покупать нефть у госкомпании Petroleos de Venezuela (PDVSA) и поставлять ей растворители, а также вынудили компании из многих других стран прекратить сотрудничество с Каракасом.

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Комментарии
Лукоп
06:21 12.11.2019
Вот Оно! Давайте поможем Венесуэле приблизить 1998 год!
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