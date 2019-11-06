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Венесуэла снизила долг перед «Роснефтью» до $800 млн

Государственная нефтедобывающая компания Венесуэлы PDVSA в III квартале 2019 г. снизила долг перед «Роснефтью» до $800 млн, следует из презентации российской компании.

На начало 2019 г. долг Венесуэлы составлял $2,3 млрд, на конец I квартала 2019 г. он снизился до $1,8 млрд, на конец II квартала – до $1,1 млрд. Впервые о предоплатах «Роснефти», которые Венесуэла должна возвращать нефтью, стало известно осенью 2017 г. Оказалось, что «Роснефть» заплатила PDVSA $6 млрд предоплат. В 2018 г. компания начала активно возвращать предоплаты российской компании.

Власти Венесуэлы в середине октября рассматривали возможность передать «Роснефти» полный контроль над PDVSA в счет погашения долгов страны перед Россией, писала венесуэльская газета El Nacional со ссылкой на источники. В Москве, по данным газеты, предложение восприняли положительно, но спустя два дня председатель национального учредительного собрания венесуэльского парламента Диосдадо Кабельо опроверг эту информацию.

PDVSA с января этого года находится под санкциями США. После введения ограничительных мер экспорт PDVSA упал на 40%. Условием для снятия санкций Вашингтон назвал уход президента Венесуэлы Николаса Мадуро и объявление новых выборов. В начале июня минфин США ужесточил санкции в отношении компании, запретив экспорт и реэкспорт в Венесуэлу разбавителей нефти. Долги Венесуэлы, включая обязательства PDVSA, оцениваются в $100–150 млрд, из них около $60 млрд приходятся на облигации правительства, около $20 млрд – обязательства перед Китаем, $3,15 млрд – перед правительством России и $800 млн – перед «Роснефтью». $5 млрд Венесуэла задолжала международным кредитным организациям, таким как Межамериканский банк развития. Также страна должна разным поставщикам.