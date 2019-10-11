Бизнес

Новости

«Роснефть» может получить 49,9% нефтеперерабатывающей компании Citgo

В собственность «Роснефти» могут перейти 49,9% акций американской нефтеперерабатывающей компании Citgo, принадлежащие венесуэльской госкомпании PDVSA, пишет газета The Miami Herald со ссылкой на источники. Это произойдет в случае, если PDVSA допустит ожидаемый дефолт по процентному платежу на $913 млн по облигациям с погашением в 2020 г., пишет издание.

Также необходимым условием для этого газета называет невмешательство Минфина США в ситуацию и отказ ведомства отменить выданное ранее разрешение на исполнение залоговых прав в отношении Citgo.

Правительство Венесуэлы и нефтяная госкомпания PDVSA перестали платить по внешним облигациям с осени 2017 г., многие внутренние поставщики тоже давно не получают денег. Венесуэла еще обслуживает лишь облигации PDVSA с погашением в 2020 г., которые обеспечены 50,1% акций нефтеперерабатывающей компании Citgo. Другие 49,9% акций этой американской «дочки» PDVSA заложены под кредит, выданный «Роснефтью».