«Роснефть» осталась последним крупным поставщиком бензина Венесуэле
Режим Николаса Мадуро все больше зависит от поддержки России
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В июне потребление бензина в Венесуэле оказалось в четыре раза меньше, чем два года назад
Ariana Cubillos / AP
США усиливают экономическое давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Но санкции пока не помогают венесуэльской оппозиции сместить его, несмотря на глубокий экономический кризис. Однако ситуация все больше осложняется. Так, «Роснефть» осталась последним из крупных поставщиков бензина в Венесуэлу, а в июне – вообще единственным, выяснила Financial Times.
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