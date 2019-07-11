Инвесторы поддержали план оппозиции Венесуэлы по реструктуризации долга

Но для России и Китая должны действовать общие условия, настаивают они

Статья опубликована в № 4853 от 12.07.2019 под заголовком: Россия в общей очереди

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Держатели облигаций Венесуэлы готовы подождать реструктуризации после смены власти в Каракасе. «Новому правительству необходимо дать время на решение острых гуманитарных вопросов», – считает комитет инвесторов Martin Mejia / AP

Крупнейшая группа иностранных кредиторов – держателей облигаций Венесуэлы в целом одобрила предложения, которые недавно представила оппозиция, возглавляемая Хуаном Гуайдо, председателем национальной ассамблеи. Но они считают, что Китай и Россия должны разделить бремя реструктуризации в равной степени с частными кредиторами, даже если переговоры с Пекином и Москвой будут вестись отдельно.

Правительство Венесуэлы и нефтяная госкомпания PDVSA перестали платить по внешним облигациям с осени 2017 г., многие внутренние поставщики тоже давно не получают денег. Венесуэла еще обслуживает лишь облигации PDVSA с погашением в 2020 г., которые обеспечены 50,1% акций нефтеперерабатывающей компании Citgo. Другие 49,9% акций этой американской «дочки» PDVSA заложены под кредит, выданный «Роснефтью».

Общий долг Венесуэлы, по которому фактически объявлен дефолт, оценивается примерно в $150 млрд. Задолженность перед Россией и Китаем, по оценкам ряда специалистов, составляет от $23 млрд до $30 млрд, пишет Financial Times (FT). Еще в 2017 г. сообщалось о кредитах Китая более чем на $60 млрд.

Но по части российских и китайских кредитов Венесуэла расплачивается нефтью. Ее долг перед «Роснефтью», по данным компании на I квартал 2019 г., составлял $1,8 млрд. Долг перед Россией реструктурировался несколько раз. Сейчас он равен примерно $3,5 млрд, сообщил президент Владимир Путин 6 июня.