Политика

Новости

Силуанов рассказал о выплате Венесуэлой задержанного транша по долгу перед Россией

Венесуэла перевела платеж по долгу перед Россией, который по графику приходился на март, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, его слова приводит «Интерфакс». Ранее он говорил, что Венесуэла не успела сделать этого в марте и у нее есть еще месяц, чтобы выплатить транш без штрафных санкций.

«Grace period есть во всех кредитных соглашениях, дается возможность дебитору (расплатиться с небольшой задержкой)», – объяснял заместитель министра финансов Сергей Сторчак. Он уточнял, что Венесуэла платит России два раза в год. Ранее страна не допускала просрочек, отмечал Сторчак, не исключая возможности возникновения проблем c обслуживанием долга в будущем. Мартовский платеж должен был составить $100 млн.

Россия – крупный кредитор Венесуэлы. Госдолг Венесуэлы перед Россией превышает $3 млрд. В конце 2017 г. страны договорились о его реструктуризации на 10 лет с минимальными платежами в первые шесть лет.

В январе в Венесуэле состоялись выборы президента, на которых победил действующий глава государства Николас Мадуро. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо отказался признать его президентом и объявил себя временным руководителем страны. США, Канада, ЕС и большинство латиноамериканских стран поддержали Гуайдо. Россия и Китай поддерживают Мадуро.