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Силуанов сообщил о задержке Венесуэлой выплаты по долгу перед Россией

Венесуэла еще не выплатила транш по долгу перед Россией, который должен был поступить в марте. Об этом журналистам сообщил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, передает «Интерфакс».

Он отметил, что в течение месяца Венесуэла может выплатить его без финансовых последствий.

Ранее замминистра финансов Сергей Сторчак рассказал, что Венесуэла платит России два раза в год. Ближайший платеж был запланирован на март и составляет $100 млн. Сторчак отметил, что Венесуэла не допускала просрочек, но не исключил возможность возникновения проблем c обслуживанием долга.

Госдолг Венесуэлы перед Россией превышает $3 млрд. В конце 2017 года страны договорились о его реструктуризации на 10 лет с минимальными платежами в первые шесть лет.

В январе в Венесуэле прошли выборы президента, на которых победил Николас Мадуро. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо отказался признать его президентом, и объявил себя временным главой страны. США, Канада, ЕС и большинство латиноамериканских стран поддержали Гуайдо. Россия и Китай поддерживают Мадуро.