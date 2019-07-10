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Белый дом заявил о планах продлить Chevron лицензию на работу в Венесуэле

Белый дом может продлить для Chevron, одной из самых крупных энергетических корпораций мира, лицензию на работу в Венесуэле, пишет Bloomberg со ссылкой на экономического советника президента США Дональда Трампа Ларри Кудлоу. «Это обсуждается. У Chevron огромный опыт работы в Венесуэле», — цитирует его агентство.

Корпорация Chevron — единственная американская компания, которая, несмотря на санкции, введенные США против Венесуэлы, продолжает работать в стране. Формально у нее есть совместное предприятие с государственной нефтегазовой компанией Венесуэлы - PDVSA. Лицензия Chevron на ведение работ в южноамериканском государстве заканчивается 27 июля.

В 2018 г. Chevron получал около 42 000 баррелей нефти в день от своего венесуэльского предприятия, что составило примерно 1% от объема добычи корпорации во всем мире, напоминает Bloomberg. Однако в Венесуэле находятся большие запасы нефти, и после ухода Мадуро они станут лакомым куском для многих нефтегазовых компаний, объясняет агентство возможную причину продления лицензии.

США ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его окружения США в 2017 г. В 2018 г. году и в начале 2019 г. санкционный режим против Венесуэлы был усилен. Тогда же стало известно о санкциях против PDVSA и ее американской «дочки» Citgo Petroleum. Активы и интересы компании на $7 млрд в США были заблокированы, сделки с ними запрещены. После введения санкций экспорт PDVSA упал на 40%. Условием их отмены в Вашингтоне назвали уход Мадуро и объявление новых выборов.В мае министерство торговли США внесло Венесуэлу в список стран, представляющих определенную угрозу национальной безопасности. Далее под запрет попали экспорт и реэкспорт в Венесуэлу разбавителей нефти. Эти вещества необходимы для продажи тяжелой венесуэльской нефти на мировом рынке.